trenér Mšena David Ryšavý:

„Jsme spokojení. Zápas měl dobrou úroveň. Prověřili jsme naše posily, zapojily se do hry a hrály výborně. Dobře jsme to poskládali a ještě jsem měl pět lidí na střídání. A pět hráčů mi ještě chybělo. Jsem rád, že jsme makali, vyhráli a že jsme si ukázali, jaké to v A třídě bude.“

Mšeno má krásné, velké hřiště, se kterým někteří soupeři mají problémy. Svěřenci trenéra Ryšavého vědí, že musí ještě drobné chyby doladit. Na velké hrací ploše se projevila rychlost Mšena. „Posily jsme zapojili, vypadají velmi dobře. Dobře jsme si zahráli. Musíme vymyslet optimální sestavu. Hráči podle potřeby budou hrát buď v áčku nebo v béčku,“ dodal trenér Ryšavý.

Generálku před prvním mistrákem v I. A třídě, kam tento týden poskočil, sehraje Mšeno proti Chrastavě v sobotu 5. srpna na domácím hřišti.