„Bylo nás čtyřicet, sestavil jsem čtyři týmy po deseti. Mladí hráli na jedné půlce, k dispozici měli dva gólmany, Míru Braniše a Dominika Havrdu. Na povel si je vzal kapitán Vojta Krámský. A my, starší pánové, jsme hráli zároveň s nimi na druhé půlce hřiště. No a pak jsme společně poseděli v klubovně, protože náš správce areálu Jarda Dítě slavil pětašedesátiny. Od prezidenta klubu, Michala Duštíry, který si byl s námi taky zahrát, dostal za nás všechny dárkový koš. A prezident byl spokojený z toho, jak se dobře scházíme. Popovídali jsme si, zazpívali si. A přišel i můj bratr Vlasta Ryšavý, bývalý jablonecký ligový hráč. Chtěli bychom ho získat alespoň do našeho béčka. Hrál za Karvinou, České Budějovice, Hradec Králové a Příbram. Svoji kariéru pak končil v ligovém Jablonci. A byl to určitě kvalitní hráč,“ řekl trenér David Ryšavý.

Ryšavý: Úkol vyhrát okres jsme si nedali. Ale na jaře nepolevíme

K zimní přípravě se začnou oba týmy scházet od půlky ledna. V plánu mají pondělní kondiční tréninky s Vojtou Krámským, ve středu kruhové tréninky a posilování s trenérem a v pátek si dají fotbálek.

Udržovat se budeme i přes zimní pauzu,“ říká trenér David Ryšavý

„Pak už naskočíme do turnaje a čeká nás taky sedm přípravných zápasů. Příprava bude sice dlouhá, ale určitě kvalitní. Chci hodně prostřídat brankáře, aby pak chytali za áčko střídavě Míra Braniš a Dominik Havrda. S prvním přípravným zápasem bychom měli začít třetího února. Jsem rád, že kluků chodí, i přes zimní pauzu, stále hodně,“ chválil trenér Ryšavý.