TJ Velké Hamry – Sportovní sdružení Ostrá 2:1 (1:0)

Ale tým trenéra Josefa Hnídka měl pak daleko více šancí, především v závěru utkání. Skóre v jeho prospěch mohlo být proto vyšší. Nepodařilo se mu ale žádnou z nich proměnit. „Situaci jsme mohli uklidnit daleko dřív. Ale máme tři body, a to je pro nás hodně důležité,“ řekl kouč Hamrovských Josef Hnídek.

NECHYBĚLA PENALTA

V minulém zápase ve Dvoře Králové ještě dvanáct minut před koncem byl stav utkání 2:2, ale domů odjely Hamrys porážkou 2:4. „Byla to velká škoda. Dlouho jsme vedli 1:0, ale domácí pak dali vyrovnávací branku do šatny z přísné penalty. Dnešních bodů si proto vážíme, každý soupeř v této soutěži je těžký a žádné utkání není lehké,“ zdůraznil trenér. V domácím utkání si odbyla svoji premiéru také nová hamrovská posila. Stoper Luboš Petržilka oblékl poprvé dres Hamrů a hned do vítězného zápasu.

PREMIÉRA SE POVEDLA

„Byl jsem v širším kádru jabloneckého béčka. Chtěl jsem ale hrát víc zápasů a nastupovat častěji, tak jsem se dohodl s trenérem Velkých Hamrů. Věděl jsem, že zájem o mne v Hamrech měli. A byl jsem rád, že to vyšlo a že se nám dnešní zápas povedl, navíc, když to bylo moje utkání za Hamry. Zpočátku to byla trochu nervozita. První půle byla pro nás celkem bez šancí. Ale pak jsme už byli v pohodě, dali jsme gól. V druhém poločase jsme jich mohli dát možná pět. Vyhráli jsme zaslouženě. Ani vzadu jsme moc nehořeli,“ uvedl ke své premiéře v Hamrech nový stoper.

Fanoušci Hamrů odcházeli spokojení a potvrdili, že tentokrát to byla opravdu zasloužená a vydřená výhra.

Za Hamry: Masařík, Štěpánek, Petržilka, Košťál, Kozák, Černý, Linka, Kováčik, Rudolf, Radzinevičius, Horáček, Javůrek, M., Javůrek P., Tokár, Kobachidze, Žitka, Vencbauer. Branky: 34. Radzinevičius, 62. Rudolf,

ŽK: 0:1. Diváků: 100. Rozhodčí: Novotný.