FOTO: Utkání Smržovky proti fanouškům zase nemělo chybu

Tradice se mají dodržovat. A na Smržovce to platí. Fotbalový klub pravidelně na závěr sezóny uspořádá derby svého týmu proti fanouškům. A vždycky je na co se dívat. Hraje se naplno. Poslední duel se hrál za silné podpory místních fanoušků. Kdo komu ale fandil, to znát nebylo. Všichni všem.

Smržovka - fanoušci | Foto: Josef Březina

