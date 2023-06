Podpoření početnými skupinami příznivců začala obě mužstva pěkně zostra. Hned první střelecký pokus domácích znamenal jejich vedení. To svítila na ukazateli teprve 7. minuta. A aby soupeř nezůstal nic dlužen, i jeho první zakončení znamenalo gól. A to od inkasované branky utekly ani ne dvě minuty. Zdálo se, že o brankovou úrodu nebude nouze, vůbec, když domácí za další dvě minuty šli opět do vedení. Hra v poli se poté vyrovnala, na trávníku bojovala dvě vyrovnaná mužstva, jen v koncovce a důrazu před brankou byli lepší domácí. A tak v třetině zápasu byl stav 3 : 1. Do poločasu se pak již skóre příliš nezměnilo, i když náznaky šancí byly na obou stranách a přítomní diváci se dobře bavili. Nechybělo ani zdravé hecování hráčů.

Obraz hry v druhé půli byl stejný jako v úvodu. Domácí opět rychle skórovali. Hosté pak statečně bojovali, snažili se o zvrat, chybělo jim však víc klidu a štěstí v koncovce. Boj na trávníku byl dál vyrovnaný, rozdíl zůstal v proměňování příležitostí a také se projevila, řečeno hokejovou mluvou, menší úspěšnost zásahů brankáře hostí.

I tak se ale Hodkovicím podařilo dát ještě jednu branku, v samotném závěru ovšem zase inkasovali. A tak derby vyznělo jednoznačně pro domácí celek. Přítomní diváci ale byli spokojení s průběhem, viděli hodně branek a užili si, ostatně jako v Jenišovicích vždycky, dobré občerstvení a příjemné zázemí místního fotbalového areálu.

V Lučanech šlo o další sezónu. Jenišovice čeká dohrávka. Držkov shrábl tři body

za domácí hrající trenér Leoš Bernat: „Hodkovice přijely posílené asi o tři hráče z áčka. Soupeř byl šikovný. My jsme rychle vedli a brzy jsme zvýšili o dva góly. Ale prvních dvacet mint to bylo nahoru, dolů, góly mohli dát oni i my. Naštěstí jsme je dávali my, to bylo dobře. Byl to docela pěkný fotbal. Poločas jsme vyhráli. Ve druhém jsme hned na začátku dali na 4:1 a tím se to zlomilo. Čekali jsme, že ještě budou hrozit, hráli tam šikovní kluci. Ale pak už se jen dohrávalo. Ani posily z áčka jim nepomohly, ale, kdyby se do vedení za začátku dostali oni, tak by to bylo složitější. Nám se zranili hráči ze základu, museli jsme nasadit další a pak už to bylo pro nás složité na střídání. Ale zvládli jsme to a jsme rádi. Ve středu (7.6.) nás čeká dohrávka na Kovu. Zatím nevíme, v jakém složení tam, vzhledem ke zraněním, pojedeme. Jsme v tabulce třetí, jsme spokojení. Na Kovo se nás snad jedenáct sejde, abychom zápas odehráli se ctí.“

za Hodkovice trenér Roman Zitko: „Nedařilo se nám, náš gólman měl nějaký špatný den. Měli jsme posilu z áčka, ale nešlo nám to. Do čeho Jenišovice koply, to jim tam padlo. Příště hrajeme se Mšenem, to snad už těžké nebude. Hlavní bude, kolik se nás dá dohromady. Každý zápas je jiný. Mšeno jede k nám, máme výhodu domácího prostředí. Teď jsme desátí. Od začátku sezóny nejsme schopní sestavit stabilní jedenáctku, dáváme to vždycky dohromady, jak to jde. A to je špatné. Zraněné máme i dva gólmany, zbývá nám jeden. Gólmanů je málo. Už se těšíme na konec sezóny. Ještě nás čekají tři zápasy, Mšeno, Zásada, Lučany. Těžká bude Zásada, ta hraje na postup.“

Jenišovice - Hodkovice n.M. B 6 : 2 ( 3 : 1 )

Střelci gólů: 7. Vavřich Miroslav, 10. Bernat Leoš, 25. Burnus Roman, 47. Žák Václav, 66. Šíp Karel, 90. Kamenský Vlastislav - 8. Kovár Michal, 84. Janků Jan