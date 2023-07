Sigi, bývalý vynikající útočník, tentokrát nastoupil na postu brankáře. Dlouho tam ovšem nevydržel, pro zranění musel odstoupit. Diváci viděli vynikající show se spoustou gólů. Střelecky vynikal Hašek, který předváděl obdivuhodné výkony v parném podvečeru. Po utkání nebralo konce focení. Na řadu přišla taky autogramiáda. Prostě v Josefáči si milovníci fotbalu přišli na své. Dorazili v hojném počtu.

Za domácí tým vedoucí Zdeněk Miksa:

"Byla to přehlídka internacionálů, přijeli Panenka, Vízek, Straka, Novotný, Zelenka, Hrdlička, Siegel a další. Zápasu předcházel tenisový turnaj, kterého se zúčastnili i naši fotbalisté. Potom si dali fotbálek, hosté vyhráli 11:10. Diváci viděli spoustu dobrého fotbalu. Hráli jsme s nimi poprvé a bylo to dobrý. Naši se celkem naběhali, než jim internacionálové půjčili míč. Bylo vidět, že si umí nahrát a že fotbal nezapomněli. Ale celkově to bylo vyrovnané utkání."