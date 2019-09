Nová Ves - Plavy B 2:3 (1:0)

I když začátek byl pro domácí optimický a první půli zakončili s brankovou převahou, i když minimální, závěr zápasu se jim nevydařil. Potvrdil to také trenér Nové Vsi Miroslav Kohout. „Dneska jsme měli smůlu, nepřálo nám počasí a ani štěstí se nepřiklonilo na naši stranu. Hráči by měli k utkáním přistupovat líp než dosud, jestli nechceme prohrávat. Jaro jsme zatím dobře nezačali. První zápas skončil remízou. A remíza by nám slušela i dnes,“ uvedl za domácí mužstvo trenér Kohout. Za hosty se nikdo z hráčů vyjádřit k zápasu nechtěl. Teď hraje Nová Ves dvakrát venku. Nejdřív hraje proti Lučanům B a potom si to rozdá se smržovským béčkem.