SK Zásada - FK Železný Brod B 5:0 (2:0)

Měli informace o soupeři, o jeho kvalitě i o ambicích postoupit do 1. B třídy, aby mohli fotbalisté železnobrodské rezervy více podporovat své Áčko. Možná proto domácí začali ustrašeným dojmem, vázla kombinace, kupili i v rozehrávkách jednu chybu za druhou, ze začátku zápasu jakoby se na hřišti spíše hledali … Během prvních deseti minut si hosté vytvořili min. 3 gólové příležitosti, kterých však nedokázali využít ke změně stavu skóre utkání. Proti vstřelení gólu Železnobrodskými byl domácí gólman Karel Línek, který své spoluhráče v této části utkání podržel! Domácí se do další části zápasu "nadechli", vyplnili více střed hřiště, začali lépe kombinovat.

Teprve ve 12. minutě pro ně začalo fotbalové utkání. Hned po zlepšení hry domácími se dostavil pro přihlížející diváky a fanoušky obou mužstev kýžený okamžik - gól a navíc po krásné fotbalové akci. Ve 14. minutě se po levé straně uvolnilo zásadské křídlo Hollmann; zatáhl míč až k rohu, odkud přesně zacentroval na nabíhající pravé křídlo Kopala, který přesnou hlavičkou trefil šibenici u vzdálenější tyče. Hostující zadáci i brankář Tkacz byli bez šance. Zásada se ujala vedení 1:0.

Střelec gólu konečně protrhl smůlu z předchozích utkání, kdy se několikrát ocitl sám před gólmany, ale nedokázal ani placírkou ani ostrou střelou nártem vsítit branku. To, co se mu nedařilo nohama, to svedl hlavou! Další průběh 1. poločasu byl vyrovnaný, obě mužstva měla zajímavé útočné akce; mírnou převahu však začínali mít domácí. Skóre utkání se měnilo až ve 31. minutě; domácí zahrávali rohový kop, jeho exekutorem byl Salaba. Svůj kop hodnotil jako nepovedený. Domácí Zásada se ujala vedení již o 2 góly. Do konce poločasu se stav utkání nezměnil, na tabuli svítilo pro domácí optimistické skóre 2:0.

Do 2. poločasu nastoupila obě mužstva s jasnými pokyny. Hosté chtěli zvýšit aktivitu, více vysunout pressing, naopak domácí byli nabádáni k soustředěné obraně, neboť tušili, že na ně soupeř bude chtít "vlítnout". Železnobrodští skutečně měli snahu plnit pokyny svého trenéra, ale domácí hráči byli nekompromisní. Oproti 1. poločasu bylo na hřišti zcela jiné domácí mužstvo… hráči Zásady makali, navíc bylo vidět, že soupeři se kombinačně již nedaří tak, jako v začátku utkání.

K výbornému výkonu se rozehráli záložníci Zásady, kteří se z utočných akcí obětavě vraceli; celé zásadské mužstvo již chybovalo minimálně. V 52. Minutě, po zdařilé kombinační hře na 1 maximálně 2 doteky, na své polovině domácí hráči přečíslili obranu hostů a mohli se opět spolu se svými fanoušky radovat, neboť s chutí hrající záložník Blažek, který si mnohdy "chodil" pro přihrávku až do prostoru domácí obrany a zároveň aktivně doplňoval útočné řady, se dočkal odměny.

Obstřelil technickou placírou hostujícího gólmana a potvrdil vedení svého týmu již na 3:0. Po zápase měl jedinou starost, aby byl v zápisu jako střelec skutečně uveden on, protože mu právě chybnými údaji bylo v poslední době několik gólů upřeno. Po zbytek utkání bylo na hřišti již jen jedno mužstvo. Byli to hráči Zásady, kteří beze zbytku využili stále narůstající pasivitu a nemohoucnost hostů.

Když na ukazateli skóre naběhla 74. minuta, tak byl po pravé straně veden útok až k rohovému praporku na polovinu hostů; tam vykombinovali obranu hostů Lhota, Růžička a "zabloudivší" Hollmann, ve středu hřiště vytušil svoji další příležitost nabíhající Fišer. Křikl si o přihrávku, kterou dostal do nohy, individuálně se uvolnil a technickou střelou překonal brankáře hostí; zvýšil vedení svého týmu již o 4 góly. Po zápase se dvojnásobný střelec přiznal, že doma "tajně" soupeří se synem Lukym, který dopoledne za žáky FK Jablonec vsítil také 2 góly.

Domácí účty jsou tedy vyrovnáné… Dá se skutečně říci, že domácí ve 2. půli hráče hostujícího mužstva k ničemu nepustili. Při jednom z ojedinělých postupných útoků hostů ze Železného Brodu ve 2. poločasu, když byli v 80. minutě zastavení před šestnáctkou domácích nedovoleným způsobem. Následoval trestný kop; přetažený centr si však v pokutovém území zkušeně zpracoval s chutí hrající zásadský Fišer, nakrátko ideálně nahrál uličkou mezi dvěma útočníky hostí, které tak postavil zcela mimo hru, obránci Lhotovi. Ten měl před s sebou volný prostor, míč vyvezl do bezpečí a ještě na vlastní polovině nahrál osamocenému útočníkovi domácích Vojtovi Šimánkovi.

Ten nejdříve zaváhal, když však zjistil, že ho z druhé vlny nikdo nedoplňuje, rozhodl se vzít situaci na sebe. Diváci se tak dočkali něčeho, co se často nevidí… Vojta míč nalepil na svoji pravačku, obešel 1, 2, 3 bránící zadáky Železného Brodu. Několikrát to vypadalo, že akce skončí neúspěchem. Ale rodilý Zásaďák se nejlépe ze všech zorientoval a byl tak opět na balónu. Nakonec před ním zbyla již jen poslední překážka. Vybíhající gólman hostů, kterého si útočící Šimi položil, obešel ho zleva, a i když se mu míč dostal na jeho béčkovou nohu - levačku, nezpanikařil. Zasekl, nechal tak ještě před odkrytou brankou "posekat trávník" stopéra hostů a v klidu v 81. minutě zakončil účet domácích na konečných 5:0. "Za odměnu" ho sudí poslal tři minuty na střídačku, ve hře ho nahradil prezident klubu SK Zásada Miroslav Princ.

Utkání řídil kvalitě hlavní sudí Zdeněk Nagy, na lajnách mu asistovali rodinní příslušníci aspirující v budoucnu na účast ve vyšších soutěžích Veronika Stará a Lukáš Nagy. Příští utkání sehrají zásadští fotbalisté venku, v Držkově, a to v sobotu 21.9.2019 od 16 hodin. Derby bývá vždy zajímavá podívaná. A poslední měření sil skončilo hokejovým výsledkem 7:6 pro Zásadu, když první poločas byl dokonce 7:0!

Sestava mužstva SK Zásada z.s.: Línek (G), Havrda, Čurda, Salaba, Lhota, Hollmann, Kalous, Fišer (C), Blažek, Kopal (71. Růžička), Šimánek (84. Princ)

Sestava mužstva FK Železný Brod, z.s. (B): Tkacz, Škaloud, Jelínek, Kučera, Vozka, Šťastný, Hyška (46. Musílek), Olyanin, Bezstarosta (57. Holeček), Halama (55. Vít), Mařík (C) (74. Esselbach)

Branky mužstva SK Zásada z.s.: Kopal Milan - 14. min., Fišer Petr - 31. + 74. min., Blažek Petr - 52. min., Šimánek Vojtěch - 81. min..

Branky mužstva FK Železný Brod, z.s.: ---

Žluté karty: 2:2. Diváků 70

Rozhodčí: Nagy Z. (R), Šťastná V. (AR1), Nagy L. (AR2)

Vít Lhota