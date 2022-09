Mladších a starších žáků dorazilo na Tipos devatenáct, těch menších, z přípravky, bylo šestnáct. Soustředění dětí organizuje vedení FK Velké Hamry každoročně, využívá terény v okolí penzionu a také albrechtické fotbalové hřiště. Cílem je stmelení kolektivu, zlepšení fyzické kondice a technické připravenosti. Jednotlivé skupiny doprovázeli jejich trenéři a šéftrenér mládeže Milan Černý.

„Do penzionu Tipos jezdíme už čtrnáct let. Patří členovi našeho fotbalového klubu Petru Tichému, který si ještě chodí každé pondělí s námi zahrát za starou gardu. S ubytováním nám vždycky vyjde vstříc za lidové ceny. Dětem se tady líbí, nejraději mají stezku odvahy. S mladší přípravkou je tady trenér Pavel Erlebach, se starší Anton Jablokov.“

Program mají účastníci plný různých aktivit, ale, jak zdůraznil Milan Černý, nejdůležitější je, aby se naučili kázni. Bez té se ve fotbalovém kolektivu neobejdou.

„Máme tady výborné fotbalisty, dokonce dva Angličany. To jsou prima kluci, kteří jsou ve Velkých Hamrech u babičky na prázdninách a jinak žijí v Anglii. Hovoří česky.“

Hned padla otázka, jestli je v českém a anglickém mládežnickém fotbalu rozdíl?

Sebastian: „Bydlíme u Londýna, je mi deset let. Ale v Anglii na soustředění nejezdíme. Tady se mi líbí, nejvíc, když hrajeme fotbal. Všechno je tady dobrý, nic mi nevadí. Z fotbalistů se mi nejvíc líbí, Ronaldo, to, jak hraje fotbal a jak dává góly.“

Jeho sedmiletý bratr, jak potvrdil šéftrenér, je taky hodně dravý a šikovný fotbalista, nebojí se, udělá kličku a soupeř má co dělat. Oba by chtěli hrát první ligu a Sebastian má ještě víc jasno: „Chci být první na celém světě.“ Ale, kdyby dostal nabídku z Velkých Hamrů, tak prý by ji neodmítl.

Trenéři se právem pochlubili, že na soustředění bylo i osm hráčů, kteří vybojovali pohár za to, že vyhráli, až na jeden, všechny zápasy v soutěži mladších přípravek, ročník 2013-2014. „Na okrese neměli konkurenci, sehráli v minulé sezóně osmnáct turnajů, to je skoro šedesát zápasů,“ potvrdil trenér přípravky Anton Jablokov.

Další malý fotbalista Matyáš měl o své budoucnosti taky jasno. „Hraju už pět roků v Hamrech. A chtěl bych jednou hrát za Slavii. Tady se mi hlavně líbí, když hrajeme fotbal a běháme. Hraju obránce. Všechno je tady fajn.“

Klukům se na fotbalovém kempu líbilo. Někteří si sice trošku někdy zazlobili, ale s tím si trenéři hravě poradili.

V jednom z tréninkových dnů čekal na hráče například slalom do kopce a z kopce mezi stromy, vytrvalostní běh na 200 metrů a štafetový běh. A po tom všem si s chutí dali palačinky. Ty dělají na Tiposu prý opravdu výborné.

No, ale energie měli kluci na rozdávání i po nabitém dnu. Ráno, jak prozradil Milan Černý, brebentili na pokoji dlouho před budíčkem, že k nim musel zajít a usměrnit je. „Když neposlouchají a dělají to, co nemají, tak dostanou ještě nějaký úkol na víc, třeba si znovu zaběhají.“

Na Tiposu se vystřídaly všechny mládežnické týmy.

Dorost se připravuje pod vedením Zdeňka Bryscejna a bývalého brankáře hamrovského áčka Koby Kobachidze. Ten by měl na jaře tým převzít. „Jsme rádi, že se bývalí hráči zapojují do tréninkového procesu mládeže. Koba spolu s Honzou Masaříkem vedou ještě speciální tréninky brankářů. Ondra Štěpánek a Patrik Javůrek vedou předpřípravku. Někdy jim pomůžu, ale zvládají to perfektně,“ uvedl Milan Černý a dodal, že sílu a energii pro život čerpá právě od dětí a těší ho, když vidí jejich nadšení a radost z toho, co pro ně trenéři připraví. A má radost z toho, jak se klukům líbí, jsou na ně trenéři tvrdí, přísní, ale spravedliví.

A do jakých soutěží se hamrovská fotbalová mládež v nové sezóně zapojí? „Dorost hraje krajský přebor, starší žáci okresní přebor Liberecka a mladší žáci okresní přebor Jablonecka. Přípravky se zúčastní turnajů na okrese Jablonec, nejmenší přípravka si hraje ligu mistrů,“ vyjmenoval hlavní trenér.

„Účastníme se taky Ligy mistrů, to je zajímavá soutěž, kterou jsme zorganizovali společně s Milanem Kykalem z FA Jablonec a Romanem Houfkem. Hraje se na šesti až sedmi hřištích, na čtyři branky. Děti se rozlosují do družstev po třech hráčích. A vylosují si také tým, za který hrají, například Real Madrid, Barcelona, Valencie, Chelsii a další. To se jim moc líbí. Nejde o vítězství v zápase, ale o počet vstřelených branek. Hrajou na čtyři brány, dvě brání a na dvě útočí. Jde o to, aby dokázali obejít protihráče, nahrát si mezi s sebou. Je vidět, že už někteří při hře přemýšlí,“ řekl šéftrenér.

A chválil také rodiče dětí. „Devadesát procent rodičů nám pomáhá. Ale hlavní je, aby chodili na zápasy svých dětí, aby jim fandili, nekritizovali je a chválili. Kritiku ať nechají na trenérech, ti dokáží dobře dětem chyby vysvětlit. Rodiče, kteří se takto nechovají a na děti pokřikují, jsou největší brzda mládežnického sportu. U nás máme většinu trenérů vyškolených na třídu B a několik na C. Jsou zkušení, šikovní a dětem se věnují na maximum. Kvalifikaci mají až po krajské soutěže. Máme pro rodiče daná pravidla, která, jak jim doporučujeme, by měli na zápasech dětí dodržovat“ zdůraznil Milan Černý.