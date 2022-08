Daří se vám takhle často? Dal jsem pět gólů a měl jsem jednu asistenci. Povedlo se mi to, měl jsem svůj den.

Jaké to byly góly?

Třikrát jsem šel sám na gólmana, jeden jsem vystřelil a oni to tečovali a jeden byl do prázdné.

Jste tak trochu „sólista“?

Tak trochu ano.

Počítáte si góly?

Úplně to nesleduju. Vím, že jsem v té minulé měl pětadvacet gólů. Jinak to moc neřeším. V této sezóně jsem zatím dal těchto pět. To je asi dobrý začátek.

Kdy a kde jste začal s fotbalem?

V pěti letech jsem začal v Jablonci. Jsem Jablonečák.

Kam se chcete ve fotbale až dostat?

Teď hraju za dorost, tak bych se chtěl dostat do jabloneckého béčka a pak samozřejmě i výš. Za béčko jsem ještě zatím nehrál, ale myslím, že to je otázka času.

Hrajete na postu útočníka?

Ne, jsem krajní záložník.

Jak si povede váš tým v soutěži, kterou hrajete?

Máme skvělý tým, všechno se dá zvládnout. Myslím, že můžeme hrát co nejvýš.

Kdo vás trénuje?

Petr Bulíř a Jaroslav Vodička.

Máte svůj fotbalový vzor? A proč právě ten?

Lionel Messi. Líbí se mi jeho styl hry, sám umí projít celým hřištěm, to umí málokdo.

Chodíte na áčko?

Ano, chodíme fandit. Už by bylo na čase vyhrát, přeju jim to.