„Ze začátku jsme byli lepší, vypadalo to, že Smržovku snadno porazíme. Ale soupeř srovnal a první poločas byl vyrovnaný. Oba týmy neproměňovali šance. To trvalo až do 70. minuty. Pak jsme dali na 2:1 a Smržovka musela začít útočit. Ale my už jsme to na ni valili a dostala další tři góly. Posily z áčka asi neměli. Otočilo se to asi tím, když jsme ve druhé půli dali náš druhý gól. Teď jedeme na Malou Skálu, tam se těšíme, mají tam krásné hřiště.“



Mšeno B – Nová Ves 5:2 (2:1)

za domácí trenér David Ryšavý:

„Musím kluky pochválit. Věkový průměr jsme měli čtyřicet tři let. Naše áčko hrálo zároveň, takže nikdo z mladých tentokrát béčko neposílil. Nová Ves měla průměr třicet čtyři let. Hráli ti naši starší, ale dobře. Bez těch několika mladých to ale bylo znát. V bráně zase nechyběl Míra Braniš. A to se hned klukům hraje líp, s větší jistotou."



Plavy B – Josefův Důl 2:0 (0:0)

za domácí kapitán Jan Kouřil:

„Ráno, po sobotních oslavách sta let fotbalu v Plavech, to vypadalo, že nás bude asi pět. Pak ale kluci dorazili a bylo nás hodně. Vsadili jsme na mládí, ti starší odpočívali. Josefův Důl se zlepšil, chvílemi to bylo vyrovnané, ale ve finále jsme byli lepší. Byl to náš první domácí zápas ve zrekonstruovaném areálu. Povedly se i oslavy, víkend byl krásný, výhra 2:0 k tomu. První gól vstřelil Petr Fišer. To je zásadský kanonýr, který přišel k nám. A je to tahoun v každém utkání. Další dal hráč, kterého čeká na podzim operace kolena. V neděli jedeme do Hodkovic a kryjeme se s áčkem, takže nemůžeme očekávat žádné velké posily. Bude to asi boj.“

za hosty vedoucí týmu Zdeněk Miksa:

„Zasloužené vítězství domácích, kteří byli oproti nám běhavější. Zřejmě se na nás posílili někým z áčka. Hrálo za ně několik mladých kluků. Do pětasedmdesáté minuty to bylo nerozhodné. Pak jsme udělali chybu po rohu a dostali jsme gól. Otevřeli jsme to, ale ke konci jsme dostali ještě druhý. Bylo to slušné utkání. Teď k nám přijede Kokonín. Těšíme se na něj i na každého dalšího soupeře.“



Kokonín – Malá Skála 0:2 (0:1)

za domácí hrající trenér František Maixner:

„Oba soupeři hrají svá domácí utkání na hřišti Malá Skála, tentokrát jsme byli domácí my. Hráči Malé Skály byli po celý zápas důraznější, v obou poločasech se jim podařilo vsítit po jedné brance. V závěru utkání ještě neproměnili penaltu. Kokonínu se tentokrát prosadit gólově nepoštěstilo.“

za Malou Skálu trenér Petr Volek:

„Konečně jsme vyhráli. Od začátku jsme byli lepší, měli jsme hodně šancí, ale nevyužili jsme je. Ani jsme neproměnili penaltu. Zápas byl trochu vyhecovaný, našláplý. Rozhodčí to zvládli ale s přehledem. Terén byl krásný, přišli fanoušci, byla to pěkná fotbalová neděle. My jsme hráli na svém hřišti jako hosté. Asi nám to vyhovuje. Doma jsme špatní. A to teď hrajeme právě doma s Kovem. Uvidíme, jak to dopadne.“



Jenišovice – Hodkovice 2:1 (1:0)

za domácí trenér Leoš Bernat:

„Hodkovice přijely s mladými, běhavými kluky. Spíš se bránili, nakopávali balóny a čekali, jestli nám neutečou. Nic moc si nevytvořili. My jsme dali v prvním poločase jen jeden gól, ale měli jsme ještě další tři šance. Ve druhém jsme hned nedali tutovku do prázdné brány. Oni z ničeho nic vyrovnali, dali na 1:1 a my jsme vzápětí nastřelili tyčku. Měli další šanci v 70. minutě, ale tu náš gólman zneškodnil. Za pět minut na to jsme rozhodli na 2:1 a pak už jsme si výsledek pohlídali. Příště jedeme do Mšena. Na jejich velké hřiště jsme připravení.“

za Hodkovice trenér František Pokorný:

„Měl jsem v základní sestavě šest šestnácti, sedmnáctiletých dorostenců a na lavičce tři patnácti, šestnáctileté. Kluci si prošli ohněm, ale fyzicky a rychlostně dobře vybavení. Takže ten výsledek zase až tak špatný pro nás není. Domácí byli fotbalovější, měli víc šancí. Ale nám úplně famózně zachytal náš gólman Martin Pavel, který během patnácti minut zneškodnil dvě úplně vyložené šance soupeře. Dostal gól až ve dvacáté minutě. Zkoušeli jsme odpovědět, měli dvě pološance, tutovku jsme si nevytvořili. Ve druhé půli měli Jenišovice zase dvě jasné šance, ale náš brankář zase čaroval. Vytáhl ráno na tyčku a ještě dorážku vykopl do rohu. Pak přišel moment, který roztleskal i domácí fanoušky, kterých tam bylo asi devadesát. Náš dorostenec Jonáš Konopa si všiml, že soupeřův gólman není úplně v bráně a z dálky asi pětapadesáti metrů to napálil a dal pod břevno na 1:1. Diváci říkali, že to bylo famózní a mohl to být i gól roku. A já před ním smekám. Bylo to úžasné. Pak zase tlačily Jenišovice. A když už to vypadalo, že si body rozdělíme, tak osm minut před koncem domácí zaútočili, naši zalezli do vápna a Jenišovice prostřelily Martina Pavla na 2:1. Sice jsme prohráli, ale naši mladí kluci jsou pro Hodkovice příslib na dobrý fotbal, pokud u něho vydrží. Hodkovice budou mít z čeho brát. Vychováváme si budoucí kvalitní kádr. Kluci se schází, trénují, baví je to. A to je velká deviza. Až se otrkají, tak vytvoří kvalitní mančaft.“



Držkov B – Lučany B 5:2 (3:0)

za domácí vedoucí týmu Jaroslav Salaba:

„Držkov začal utkání aktivněji, ale po patnácti minutách získal na hřišti převahu soupeř. Několik šancí bylo sice na obou stranách, ale žádná brankou neskončila. Ve 34. minutě se uvolnil Štěpán a dostal domácí do vedení. Držkov tím dostal potřebný impuls a začal přebírat aktivitu. Do 40. minuty se ještě dvakrát prosadil Štěpán a stejně jako v minulém utkání vstřelil hattrick. Do druhé půle nastoupili domácí s pohodlným náskokem a trochu polevili. Soupeř se snažil a v 60. minutě se mu podařilo snížit. Poté si hosté vytvořili několik slibných šancí ale proměnit je nedokázali. Naopak v 76. minutě se po čtvrté v utkání trefil Štěpán. Hosté sice ještě jednou snížili, ale to bylo z jejich strany vše. V samotném závěru utkání se ještě uvolnil Vaníček, který udělal kličku brankáři hostí a do prázdné branky zakončil. Zajistil tím stejný výsledek, kterým porazil v sobotním utkání Držkov Lučany v souboji A týmů.

za Lučany předseda FK Oldřich Churý:

„Byly pasáže, kdy to bylo vyrovnané, jednou jsme byli aktivnější my, jednou oni. A oni na rozdíl od nás dokázali svoje šance využít. Nám chybí střelec, koncovka je naše slabost. Držkov vyhrál zaslouženě, ale my jsme zase až tak tragicky nehráli. Příště jedeme zase ven, hrajeme na Nové Vsi. Áčko teď hraje dvakrát doma a béčko dvakrát venku.