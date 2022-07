Všechno tedy nasvědčuje tomu, že hráči A týmu Velkých Hamrů se o svoje nástupce bát nemusí.Vedoucím střediska hamrovské fotbalové mládeže je Milan Černý. Kolem sebe má kvalitní partu trenérů, bez kterých by se děti tajům fotbalu nenaučily a bez kterých by neměly tak dobré výsledky a bohaté zkušenosti, jaké mají. O mladší přípravku se stará Pavel Erlebach. Starší přípravku trénuje Anton Jablokov. A ten ji chválí: „S dětmi se pracuje skvěle, poctivě chodí na tréninky, v Hamrech mají super podmínky. Musím pochválit výbornou spolupráci s rodiči, máme skupinu na whatsappu a co potřebujeme, hned společně řešíme.“

Na tréninku se trenérovi schází přibližně čtrnáct dětí. Jak také uvedl, mají rády jakoukoli činnost a tréninky, jak mu říkají, se jim líbí. Hlavně se jim ale líbí zápasy. „Nehrajeme na výsledky, ale proto, aby si hlavně děti zahrály fotbal. Starší přípravka měla trochu slabší sezónu, mladší je o trochu lepší. Obě kategorie mají za s sebou několik turnajů. Ti mladší sedmnáct a z toho jen dvakrát byli druzí, jinak skončili vždycky první.“Starším žákům se věnuje Jaroslav Pekelský. „Díky covidu nám v této kategorii dost dětí ubylo. Měli jsme mít ještě hráče z Desné a ze Zásady, abychom je mohli do soutěže vůbec přihlásit.Tyto kluby nám ale nakonec spolupráci odřekly. Kluci už ovšem byli přihlášení, takže v takovém počtu to pro ně byla náročná soutěž, na kterou výkonnostně neměli. Do soutěže už ale jít museli. Vlastně jsme zbývající starší žáky doplňovali našimi mladšími. Mladší a starší společně i trénují. Na zápasy jezdíme také spolu, navzájem se doplňujeme, starších žáků není tolik, aby dali dohromady jedno mužstvo. Všechny děti jsou skvělé, hlavně ty mladší bojují s velkým nasazením o každý balón. I přesto, že jsme my moc gólů nedávali, tak herně a hlavně morálkou jsou hlavně ty mladší děti bezvadné. Od podzimu se velmi zlepšily. Chválili nás i ostatní trenéři, všimli si, že jsme šli výkonnostně nahoru. Klobouk před nimi smekl i trenér liberecké mládeže a pochválil je, že se mu líbí, jak bojují, i když se jim zpočátku nedařilo. Doslova řekl: "Jiní by se možná ze soutěže odhlásili, ale vy bojujete o každý balon, o každou situaci na hřišti.' My, bohužel, jsme v sezóně dobré výsledky neměli, ale těší nás, jak kluci hráli a jak se snažili a samozřejmě také to, že si toho všímají ostatní v ostatních klubech,“ řekl Jaroslav Pekelský.

Hamrovský A tým hraje divizi, klub proto musí mít čtyři mládežnické týmy. „Tato podmínka se mi zdá nesmyslná. V některých obcích ty děti prostě nejsou. A na mládežnických turnajích se potvrzuje, jak jsou různě spojené s ostatními z jiných obcí, aby klub mohl podmínku splnit. Kam se podíváte, jsou dětské týmy pospojované, a to i ve větších městech. Pro menší kluby je to vražda. Tam všude fotbal při takové podmínce zanikne,“ zdůraznil Jaroslav Pekelský.

A když už se podaří mládežníky sloučit, tak se nabízí otázka, kde budou trénovat. „Dokud jsme spolupracovali s Desnou, využívali jsme v zimě její umělku, na jaře pak hřiště u nás v Hamrech. Byla výhoda, že to k sobě nemáme daleko, tak to celkem šlo. Ale teď budeme spolupracovat s Pěnčínem a to už je dál. A při dnešních cenách benzínu je nemyslitelné nesmyslné děti převážet. Když máme trénovat dvakrát v týdnu od 16 hodin, jednou tam a jednou tam, musíme dát dohromady i pět aut. A navíc je to časově náročné i pro rodiče, kteří jsou ochotní děti převážet,“ popsal situaci trenér.

Trenér mladších žáků Miroslav Mikeš „Pořádáme také turnaj pro přípravky ve smržovské hale, na který jezdí i hráči z Polska. A naše mikropřípravky přípravky hrají ligu mistrů. Jedná se o osm turnajů a je to skvělé. V Hamrech jsme pořádali turnaje dva. Hráči nenastupují za své týmy, oblékají dres mistrů, Barcelony, Bayern Mnichov a další. Na každém se sejde přes padesát dětí z okresu. Zakladateli turnaje jsou hamrovský Milan Černý a Milan Kykal z Fotbalové akademie Jablonec. Turnaj kaučují rodiče a ti se také o tým, který si vylosují, se po celou dobu starají. Nerozhodují výsledky zápasů, ale pouze vstřelené góly.“

Hamry stihly v červnu ještě tradiční dokopnou. Na ni dorazili i rodiče a zahráli si proti dětem fotbal, ovšem bosi. A sezónu klub uzavřel dalším tradičním turnajem O pohár starosty. Do něho se zapojila starší přípravka. Mezi účastníky byli soupeři těchto týmů: Hodkovice, Slovan Varnsdorf, Sokol Ruprechtice, Turnov, FA Jablonec, Mnichovo Hradiště, Železný Brod a samozřejmě domácí dvě domácí družstva.

„Chtěli jsme, aby si naši hráči zahráli také proti jiným mužstvům než proti těm, se kterými se potkávají na okresních turnajích. A to se povedlo,“ zdůraznil trenér Pekelský.

A kolik hamrovský fotbal mládež stojí? „Už jsme slyšeli ohlasy, že jsme v Hamrech armáda spásy. Přípravky platí čtyři sta korun a žáci tisíc korun za rok. Koupí si sami kopačky a chrániče. Ostatní mají v klubu k dispozici. Máme i tréninkové sety dresů. Poděkování patří našemu sponzorovi RS Vision s.r.o., který nám hodně pomáhá. Rodiče platí sedmdesát procent, klub třicet zbývajících. Určitě je dobré, když se na ceně rodiče podílejí a podle toho se pak děti i k těmto věcem chovají.“

Malé fotbalisty si v Hamrech hýčkají. Za odměnu společně na konci sezóny navštívili bazén, saunu, vířivku. V zimě chodí na běžky nebo bruslit.

A věnovat se jim budou i o prázdninách. Na konci srpna je čeká soustředění v Albrechticích. Každý den tam trénují fyzičku i fotbal, k dispozici mají místní hřiště, chybět nebude ani výlet pěšky a na kole.

Trenér musí být nejen kvalitní kouč, ale i psycholog, takový druhý táta. „Jsme s nimi třikrát týdně a ještě o víkendu, někdy to je více času, než rodiče. Známe je zase z jiné strany, všimneme si, když jsou bez nálady. A společně řešíme, co se děje. Každé dítě je individualita a musíte k němu přistupovat jinak. Musíte poznat jeho osobnost. Kontrolujeme také, jak si vedou ve škole, protože to je pro ně teď nejdůležitější. Poznáme, když ve škole není něco v pořádku. A dávají si větší pozor. Za pětku nebo poznámku dostanou trest. Rodiče své dítě určitě znají dobře, ale my ho známe v okamžicích, kdy je bez rodičů,“ potvrdila trojice zkušených koučů.

V Hamrech vedle předpřípravky, kterou vede Milan Černý a nově ji přebírají hráči A mužstva Štěpánek Ondřej a Javůrek Patrik je mladší přípravka, ta se schází pod vedením Pavla Erlebacha. Výborně funguje starší přípravka, mladší a starší žáci a nechybí ani dorostenci. Ti se připravují pod taktovkou Zdeňka Bryscejna. Brankářům mládeže se věnuje bývalý zkušený gólman Koba Kobachidze a Jan Masařík.