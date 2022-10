Albrechtice – Jiskra Mšeno 1:6 (1:4)

Mšenu se daří. Z hřiště soupeře si odvezl další tři body. „Z obou stran kvalitní utkání, soupeř má zkušené fotbalisty. Na jeho malém hřišti hráli důrazně. Rozhodl ale hned první poločas, když jsme dali čtyři góly. To nám hodně pomohlo. Byli jsme lepší, bojovnější, musím kluky za výkon pochválit. A přišlo také hodně diváků. Vyhráli jsme, takže spokojenost,“ uvedl trenér David Ryšavý.

Jablonec n. J. – Jiskra Harrachov 1:3 (0:1)

„Vyhráli jsme derby ve vší slušnosti, žádné fauly. Se soupeřem máme nadstandardní vztahy. Byli jsme ale stoprocentně lepší. Gólů jsme mohli dát víc. O poločase jsme vedli. Pak jsme dva přidali a domácí dali dvě minuty před koncem z penalty. Bylo hodně diváků. Atmosféra taková vyhecovaná, jak to má u derby být. Pak jsme ale společně poseděli a oslavili narozeniny. Domácí jsme přehráli, asi s tím tak trochu počítali,“ řekl vedoucí týmu hostu Hubert Rieger.Trenér domácích Robert Chlup kdysi dres hostů oblékal. „Byli lepší, vítězství mají zasloužené. Z naší strany to byl dnes vybojovaný zápas. Chybí nám hlavně ti mladí. Dva jsou dnes v práci, jeden se omluvil ráno. Je potom těžké držet krok s takovým mančaftem, jako má soupeř, když máme na střídačce domov důchodců,“ vtipkoval Chlup, který sám musel naskočit do hry v 79. minutě. „Většinou tam ty mladé musíme držet do poslední chvíle. Dokud si neřeknou sami, že už nemůžou,“ vysvětlil trenér.

Nová Ves zaskočila Zásadu, Malá Skála chtěla v Josefově Dole vyhrát

Roztoky u Jilemnice – Sokol Plavy A 0:1 (0:0)

„Na utkání jsme měli krásné počasí a bezvadný terén. A to bylo asi tak jediné, co se povedlo,“ řekl po zápase trenér Jakub Illner a sypal si popel na hlavu. „Celé to beru na sebe, protože jsem nedal stoprocentní gólovou šanci. Tím bych dodal mužstvu klid a ten zápas mohl vypadat jinak. Od té doby se celý ten zápas odehrál bez jakékoliv aktivity z obou stran. Snažil jsem se to různě přeskupit, ale nic nefungovalo. Byl to takový ten den blbec. I kdybychom hráli celý den, tak by to pro nás nedopadlo,“ zpytoval svědomí Illner. „Je potřeba si projít i takovými zápasy, abychom si potom vážili těch lepších,“ dodal„Byl to bojovný zápas na malém hřišti, hodně soubojů. Ubojovali jsme to dobře. Výhra je pro nás dobrá, vyrovnaný zápas o jednom gólu,“ řekl za domácí mužstvo Pekelský Jaroslav.

Pěnčín B – Desná 8:0 (2:0)

„Nebylo to vůbec jednoduché, i když výsledek vypadá na opak. V prvním poločase jsme měli problémy. Desná hrála velice dobře, napadala naši rozehrávku. Ze začátku jsme dali dvě tyčky, Desná měla také dvě vyložené šance, ve kterých nás podržel náš gólman. Vůbec jsme se nemohli dostat do našeho tempa. Dali jsme první gól po dvaceti minutách, pak už jsme přidali další a pak už to šlo. V kabině jsme si něco ještě k našemu výkonu řekli. Ve druhé půli jsme dali hned dva další góly a Desná se úplně rozsypala. První poločas byl ale vyrovnaný. Výsledek je pro soupeře krutý, oni určitě šance také měli. Do konce utkání už jsme dominovali. Po prvním poločase by takový výsledek nikdo nečekal. Za mne musím Desnou pochválit,“ zdůraznil trenér Jan Řezáč. Vedoucí Desné Petr Kopal: „V prvním poločase jsme byli domácím vyrovnaným soupeřem. Ten své šance proměnil, my jsme ty svoje největší, které měli na kopačkách Pfeifera a Hloušek, promarnili. Ve druhé půli už jsme tlak Pěnčína nezdolali a byli jsme, bohužel, odevzdaným soupeřem jak fyzicky, tak psychicky.“

Bozkov - Smržovka 2:3 (1:1)

Za hosté vedoucí týmu Veronika Veseloušová: "V Bozkově se odehrál velmi bojovný fotbal z obou stran. Dvakrát jsme prohrávali, ale i přesto jsme zaslouženě odvezli tři body k nám. Pomohlo nám střídání a oživení hry. Hlavní rozhodčí zápas odřídil skvěle."

Držkov - Lučany 1:0 (1:0)

"Nemyslete si, že, když jsou Lučany poslední, tak to bude lehký zápas a že soupeř bude odevzdaný. A my že jsme si přišli jen zakopat, říkal jsem klukům před začátkem zápasu." Tak začal svoje hodnocení trenér Evžen Dvořák. "Bylo to naše utrpení, místo, abychom v poločase 3:0 vedli, tak jsme se trápili. V prvním poločase jsme měli dvě, tři velké šance, které jsme neproměnili. Pak jsme sice do konce první půle ještě gól dali, ale ve druhé už jsme trochu přestali hrát, běhat. Bylo z toho jen takové postrkování. Poslední minuty jsme byli pod tlakem a Lučany neměly sice extra šance, ale určitě měly herní převahu. Nám chybělo několik klíčových hráčů. Doplňovali jsme sestavu hráči z béčka. Ti chodí, to jsme rádi, ale zase taková kvalita to ještě není. Kdyby hrál Just s Čížkem nebo Just s Brožem, tak jsme určitě dali tři čtyři góly. A tím by bylo po fotbale.

Výkon hostů okomentoval předseda FK Oldřich Churý: "Porážka je nezasloužená. Nebyli jsme horším mančaftem, výkony byly vyrovnané, místy jsme měli i navrch. Rozhoduje se ale v pokutovém území a tam my jsme darební. Nahráváme si, místo, abychom vystřelili. Nikdo na sebe nechce vzít tu zodpovědnost. A když nedáte góly, tak nemůžete vyhrávat. Šance byly na obou stranách. Domácí, na rozdíl od nás, jednu využili. Prohra je pro nás špatná. Něco málo zlepšení v našem výkonu vidět už jen, ale ta koncovka je špatná. Pracujeme na tom, hledáme nové hráče. Dnes jsme ale prohrát nemuseli, mohl to být alespoň bod."