Když Český fotbalový svaz soutěž ukončil, zakotvili na třetím místě tabulky se čtrnácti body po sedmi odehraných zápasech a se skóre 29:19. Fotbal se do konce roku hrát nebude. Je čas zavzpomínat. Jaká je vlastně historie harrachovského fotbalu?



HRÁLI LYŽAŘI, SKOKANI

I když se může zdát, že Harrachov je hlavně městem zimních sportů, tak opak je pravdou. K fotbalu si našly cestu i lyžařské osobnosti. A Jiskra Harrachov zastřešuje i další sporty.

V roce 1966 bojoval fotbalový dorost dokonce o postup do ligy. A mezi dorostenci byl tehdy také Libor Motejlek, později významný trenér skokanů. I lyžaři si tedy s chutí fotbal také zahráli. „Já si to pamatuji jako malý kluk, když mě rodiče brali na fotbal. A když v roce 1972 vznikl v Harrachově tým žáků, začal jsem taky hrát fotbal. Aktivně až do čtyřiceti let. Pak jsem se mu věnoval dál jako funkcionář, až dodnes,“ zavzpomínal na začátky harrachovského fotbalu i svoje Hubert Rieger, který je dnes hlavním organizátorem harrachovského fotbalu.



TÝM MUŽŮ PAK ZANIKL

Vzpomněl také na to, že aktivní byli pouze žáci a tým mužů. „V roce 1975 ale muži zanikli, prostě nebyli lidi. A zůstali jen žáci. Pak ale v roce 1979 pánové Emil Ulrich a František Hradecký opět mužstvo mužů postavili na nohy a ti od té doby hrají až dodnes,“ dodal k historii místního fotbalu bývalý aktivní hráč.

Tehdy hráli muži okresní přebor. V roce 1983 ovšem došlo k reorganizaci soutěží. Byly zrušené B třídy a vítěz okresu postupoval hned do A třídy. „A náš tým tam tenkrát postoupil. Hráli jsme tu soutěž jeden rok. A jak si vzpomínám, dostávali jsme pořádné nářezy. Hráli jsme například proti Lomnici nad Popelkou nebo Kopidlnu a většinou jsme odjížděli domů s porážkou. Měli jsme tehdy skóre 11:110,“ vzpomenul Hubert Rieger.



Z HRÁČE SE STAL KOUČ

Tak se zase Harrachov brzy vrátil do okresního přeboru. A vydržel v něm až do ročníku 2009/2010. To už se z hráče Riegera stal trenér. „Skončil jsem aktivní dráhu a začal trénovat. Měli jsme dobrý tým. Ale nemohli jsme postoupit proto, že naše hřiště nesplňovalo potřebné parametry. Tenkrát jsme měli ještě pískové hřiště,“ popsal podmínky postupu tehdejší trenér.



DOČKALI SE UMĚLKY

Ale na harrachovské fotbalisty se usmálo štěstí. V roce 2010 okresní přebor vyhráli. A ve stejném roce se dočkali také hřiště s umělou trávou. „Postoupili jsme do I. B třídy. A měli jsme k dispozici i hřiště, které bylo pro tuto soutěž podmínkou. A jsme dodnes rádi, že ho máme,“ řekl zástupce Jiskry Harrachov.

O SESTUP SE POPRALI

Ve vybojované soutěži hrál Harrachov zase rok. Tenkrát bojoval o sestup s Jenišovicemi. „Klíčový zápas jsme ale prohráli. Sestoupili jsme zpátky do okresu. Ale došlo k takovým různým okolnostem, díky kterým jsme v soutěži my zůstali a Jenišovice spadly. Přišlo k nám několik velmi kvalitních posil. A dalším ročníkem I. B třídy 2010/2011 jsme prošli bez problémů. Znovu jsme vybojovali postup do I. A třídy,“ popsal důležitou událost místní kopané Rieger.



JAKO NA HOUPAČCE

A tak další tři roky sbírali Harrachovští body opět v I. A třídě. Hráli většinou ve druhé půli tabulky. Ale cítili, že je tato soutěž náročná jak na čas hráčů, tak na finance. „Jiskra Harrachov musela mít peníze také na jiné aktivity a město tehdy fotbal nepodpořilo. Táhli jsme to sami, jak se dalo. Hodně nám pomohl a dodnes pomáhá jak finančně, tak materiálně, i s doplněním kádru Pavel Dolenský, náš sponzor a také předseda. Je to velký fotbalový srdcař. Jako dorostenec hrával v Plavech, ale Harrachov mu přirostl k srdci,“ zdůraznil Hubert Rieger.

Ani v Harrachově ale nefunguje fotbal jen díky hráčům a zápasům. K tomu je potřeba náležité zázemí. I když se kolem něho v Harrachově netočí velký organizační tým, bez nadšenců a pomocníků se neobejde. Ruku k dílu, hlavně k zajištění chodu bufetu, přidá také manželka hlavního funkcionáře Jitka Riegerová a její kamarádka Pavla Bergmannová. „Máme to tady pěkné, fajn partu. Při zápasech o poločase míváme tombolu, snažíme se, aby si na fotbal našli místní fanoušci cestu,“ popsal atmosféru kolem kopané a dění na hřišti.



POSILY MAJÍ UŽ JASNÉ

Po třech letech se tým Harrachova vrátil zpátky do I. B třídy, kterou hraje dnes. „Teď máme dobrý tým. Většina hráčů je ale přespolních, tak trénujeme jen jednou týdně. Žádný z klubů asi nemá dost hráčů. Aktuálně jich máme několik vyhlídnutých. Jeden harrachovský rodák, by za nás mohl hrát už na jaře. Také chceme oslovit další místní mladé kluky. Další náš hráč, Lukáš Halama, hrál jako ligový hráč v Blšanech a teď nás trénuje a zároveň hraje, takže má mužstvo pěkně pod palcem a kluky má srovnané. My ostatní se snažíme jemu a týmu připravit zázemí. Koupili jsme také Lukáše Pešata, hrál v Jablonci za Elitex,“ dodal k životu harrachovského mužstva hlavní organizátor Hubert Rieger.



JAK TO BUDE DÁL?

Podzim rozjeli Harrachováci velmi slušně. V I. B třídě jsou na třetím místě. A jak to bude dál, to se snad už brzy všichni fotbalisté dozví.

„Zatím se neví, jestli se celá sezóna zruší nebo se dojede jaro. Odehrálo se půl sezóny. Někdo má černého sestupového Petra, někdo šanci na postup. Můj názor je začít jaro a dojet ho, pak to utípnout tak, jak skončí tabulka. Bohužel se stalo to, co se stalo. Je to mimořádná situace,“ řekl zástupce místního fotbalu k aktuálnímu dění.



HŘIŠTĚ POKRYJE SNÍH

Fotbalový areál Jiskry Harrachov si oblíbily i některé týmy, které se sem vrací na soustředění, a to i sportovci z Německa a Polska.

V zimě fotbalové hřiště ale zapadne sněhem, protože se nachází v ochranném zóně Krkonošského národního parku, ve které je zakázáno solit. A probudí ho na jaře až frézy.



POMÁHAJÍ DĚTEM!

Harrachovští fotbalisté mají ve svém plánu nejen hrát kvalitní fotbal a uspět v I. B třídě co nejlépe. Chtějí také pomáhat tam, kde je to potřeba. Proto se rozhodli prostřednictvím nadačního fondu Pomáháme fotbalem pomáhají finančními dary postiženým dětem.



PŘEDSEDA I SPONZOR

Fotbal v Harrachově má velkou výhodu. V čele klubu stojí už několik let předseda Pavel Dolenský, který je zároveň jeho sponzorem. Když v dresu Plavů skončil ze zdravotních důvodů jako dorostenec, od fotbalu neodešel.

„Pracoval jsem od roku 1997 v Harrachově v hotelu. Seznámil se s místními a přes ně jsem se dostal i k fotbalu. S týmem a výkony jsem spokojený. Jsme moc fajn parta. Myslím, že jarní kolo se dohraje tak, jak skončilo po podzimu. O postup nebojujeme, to nechceme. Už jsme v I. A třídě hráli, víme, co to obnáší. Vyšší soutěž je velmi náročná jak na čas, tak na finance. Dojíždí se hodně daleko. Nikde v klubech dnes nejsou peníze, jaké bývaly dřív. Myslím, že také I. B třída by se měla zredukovat, abychom nejezdili hrát například do Horní Branné, ale jen proti týmům od Harrachova po Jablonec. Jinak je to časově hodně náročné.“