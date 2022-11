V jakém zápase jste dal čtyři góly?

Hráli jsme posledním doma proti Hejnicím a porazili jsme je 7:1.

Jaký byl soupeř?

Přijel v oslabené sestavě, s menším počtem hráčů a byl to mladý tým. My jsme se po patnácti minutách rozehráli a hráli tak, jak nám to řekl trenér v kabině. Dodrželi jsme to a začaly padat góly do sítě soupeře. Hejnice moc šancí neměly.

Hrajete na postu útočníka, takže góly se od vás čekají?

Ano to se očekává, jsem takový ten hráč vpředu, který běhá, napadá a střílí góly, ale většinou po dobré nahrávce a rozehrání od spoluhráčů. Je to práce celého týmu.

Počítáte si góly?

Na začátku podzimní soutěže se nám moc nedařilo, ani mě se gólově nedařilo, tak jsem si je nepočítal. Pak jsme měli už lepší výkony a párkrát se zadařilo i mně. Ale že bych se na počet gólů zaměřoval, to ne. Teď po podzimu jich je, tuším, deset.

Proč se Rychnovu zpočátku nedařilo? Kdy nastala změna?

Prohráli jsme nejdřív několik zápasů za s sebou a inkasovali jsme i dost gólů, ale žádné jsme nedávali. Pak jsme jednou vyhráli a od té doby jsme si uvědomili, že to jde. Ale, že se musí člověk podívat sám do sebe a hrát zodpovědně. Fotbal je vždycky týmový výkon. A pak to už šlo. Měli jsme několik vyhraných utkání za s sebou.

Jak vidíte jarní část soutěže?

Máme výhodu v tom, že máme kvalitní tréninky s kvalitními trenéry. Od hlavního trenéra Procházky jsme dostali individuální plány, které máme každý sám plnit v zimní pauze. Až se sejdeme na zimní přípravě, máme už v plánu několik přípravných utkání. A k tomu kondiční trenér Ondra Králíček počítá s tím, že tréninkové jednotky budeme mít třikrát v týdnu a zaměří se s námi hlavně na fyzičku. Když budeme poctivě trénovat, věřím, že budeme dobře připravení a navážeme na šňůru našich vítězství. Uvidíme, možná v přestupovém období k nám třeba ještě někdo přijde. S přípravou to u nás vypadá dobře. Budeme kvalitně připraveni. Máme v Rychnově výborné podmínky, plánujeme přípravu také v hale nebo posilovně.

Budete plnit individuální plán poctivě? Samotnému běhat se asi někdy nechce.

Já nedělám jen fotbal, ale také nohejbal, plavání, tenis, chodím do posilovny, v zimě hlavně běžky. Určitě budu trénovat podle individuálního plánu a ještě si přidám další svoje aktivity.

Zimní, vánoční lenošení u vás teda nehrozí? To určitě ne. Trenér Procházka říká, že máme volno jenom na Štědrý den, pokud budeme poctivě dodržovat individuální program přípravy. Myslím, že se nikdo flákat nebude. Každý se určitě nějak bude připravovat sám.

Jak a kdy jste s fotbalem začal?

Já jsem k fotbalu přišel jako slepý k houslím. Jako malý jsem si fotbal zkoušel, hledal jsem, co mě bude bavit. Ale fotbal mi moc nešel, tak jsem se mu nevěnoval až tak do patnácti let. Až v sedmnácti mě kontaktoval Martin Procházka, bývalý trenér Rychnova, jestli si nechci jít zakopat, že jich je málo. Tak jsem s nimi začal chodit. Brzy mi nechali udělat registračku. A už jsem u fotbalu zůstal.

Jaký jste na hřišti hráč, klidný nebo nervák?

Nebývám vysloveně vytočený, protože vím, že bych žlutou nebo červenou kartou tým poškodil a ničemu nepomohl. Někdy to ale nejde, i to se stane. Konflikty na hřišti nevyhledávám, ale mám dva metry, tak se to tak někdy v soubojích se spoluhráčem přihodí. Většinou si ale pak podáme ruce a hraje se dál. Kvůli hloupostem se určitě nerozčiluju.

Jaký je váš oblíbený hráč?

Od dětství jsem fanouškem Zlatana Ibrahimoviće, je to typický útočník, líbí se mi jeho ego, to, jak hraje, co dokázal.

A vaše vánoční přání pro Spartak Rychnov?

Aby nám to vydrželo tak, jako jsme hráli teď v závěru podzimu. Ve Spartaku Rychnov máme dobré podmínky, hezký areál, tak přeju, aby se sportu v Rychnově dařilo.