A tím pro vás odstartovala vaše fotbalová kariéra?

V Jablonci jsem za půl roku už byl v přípravě A týmu, tehdy jako šestnáctiletý. Působil jsem u jabloneckého áčka jedenáct let. Potom jsem přešel do Mladé Boleslavi, Děčína a dokonce na dva roky do Indonésie. A když se na mne obrátil Štefan Mihálik, který v té době založil nový tým na Janově, neodmítl jsem. Pracoval jsem na Hašlerově chatě nad Janovem, takže jsem to měl blízko. Hrál jsem dalších pět let za Janov. A pak už jsem přešel na Malou Skálu, kde hraju dodnes okresní soutěž.

Dnes hrajete a taky trénujete…

Ano, ambice další už nemám a nechci nikam přestupovat (s úsměvem). Ale pořád mě fotbal baví. Začal jsem i trénovat.

Štefan Mihálik je spojený se starou gardou Jablonce, tam vás nelákal?

Za starou gardu hraju taky. Zrovna dneska se hraje na Pěnčíně proti místní staré gardě. Já budu v dresu domácích, protože jsem na Pěnčíně taky hrál. Dnešní stará garda je ale už mladá. Hrajou za ni o dvacet let mladší kluci. My už jsme okoukaní, myslím tím naše generace Klucký, Fedák, Češek…

Na jaký fotbalový okamžik rád vzpomínáte?

Rád vzpomínám na jabloneckou generaci Tábor, Šedivý, Tupec, Šidák. A právě Péťa Šedivý mě učil hrát fotbal, když jsem jako mladý, šestnáctiletý plašan lítal po hřišti a chtěl být všude. Trénoval nás trenér Chobot. A ten mi povolil, abych třeba týden běhal s Šedivkou po hřišti. A ten mě vysvětloval, brzdil a nutil běhat tak, aby to mělo smysl. Říkal mi při hře „počkej, nespěchej, teprve teď jdeme…“ a takhle jsme běhali spolu. Pomohl mi k tomu, co ve fotbale umím a také k tomu, kam jsem to dotáhl.

Jaký jste byl hráč, co se trenérům na vás líbilo?

Trenéři mě většinou chválili za to, že jsem byl trochu rychlý, ale žádný technik, byl jsem všude včas a chválili mě právě za výběr místa bez míče, za to, že jsem věděl, kam mám běžet.

A dnešní hráči tohle umí?

Někteří nemají na hřišti žádnou orientaci.

Který hráč se vám z jabloneckého A týmu líbí?

Mám rád typy Tomáše Hübschmana, dnes už veterána, který se nikam nežene, nelítá po hřišti jak blázen, umí dát fotbalu rozum, dokáží hru zpomalit, správně rozehrát.

Jaký je dnešní fotbal?

Stále platí, že, pokud soupeři nepůjčíš míč, tak nemůžeš prohrát. Dnes je fotbal dost zbrklý, atleticky v pořádku, ale chybí kvalita práce s míčem, jakou jsme měli my.

V čem byl na jaře problém Jablonce, proč měli fanoušci strach ze sestupu do II. ligy?

Určitě to není vinnou Petra Rady. Ten za posledních pět šest let dělal v Jablonci zázraky. Vždycky mu odešli dva, tři nejkvalitnější hráči a on stále začínal od začátku. Tým měl sice zase doplněný o nové posily a on vlastně s takovými nehotovými hráči byl schopný vybojovat a hrát Pohár. Teď to jednou nevyšlo a všichni šíleli. Klobouk dolů, Petra Radu mám rád a vážím si ho. Byl to takový správný pošuk a tyhle trenéry mám rád. Ať si o něm každý říká, co chce. K takovým patří třeba taky Jarda Dočkal.

Jakou nejvyšší soutěž jste ve své kariéře hrál vy?

Druhou ligu. Když jsem šel na vojnu, tak Jablonec spadl do třetí ligy. A po návratu jsme už za vedení Mirka Pelty zase druhou ligu vykopali. Ten pak s se mnou hrál ve druhé i třetí lize. Byl tenkrát hrající předseda. Nejvíc roků jsem hrál ve třetí lize. Pak se Jablonec probojoval do první ligy. Přišli lepší hráči a několik nás z B týmu přestoupilo do FK Pelikán Děčín.

Co byste popřál Jablonci do nové sezóny? Jak ji vidíte?

Úplně dobře ne, myslím, že by mohl být tak kolem desátého místa. Už teď se ale musí mančaft soustředit na jaro. Mají krátkou dobu na přípravu, na to, aby se sehráli. Ale v zimní přípravě, která bude delší, na tom určitě zapracují. Budou mít čas na to, aby si zvykli nejen na sebe navzájem, ale také na trenéra. Jaro už bude určitě daleko lepší, optimističtější, skončíme na pátém nebo šestém místě.