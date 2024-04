V okresním přeboru Jablonecka Josefův Důl zářil na Nové Vsi, dal osm gólů, nedostal žádný (0:8). Jenišovice v Lučanech vyhrály, ale neproměnily penaltu (1:3). Trenér Malé Skály si zahrál a ještě se radoval z vítězství 4:2 nad Hodkovicemi.

OP: Malá Skála - Hodkovice B | Video: Josef Březina

Nová Ves – Josefův Důl 0:8 (0:2)

„První poločas byl celkem vyrovnaný, nakonec jsme vyhráli 2:0, soupeř trochu polevil a naši kluci si s nimi zahráli o něco lepší fotbal. A hlavně se nám dařilo dávat góly, takže jsme spokojení. Kluci dobře trénovali přes zimu, nikdo neodešel, nikdo nepřišel, takže máme stabilní kádr. Chtěli bychom hrát o přední místa. Příští týden jedeme do Hodkovic, hrajeme v neděli. Máme na jaře zápas vždy dvakrát venku. Chceme, aby se naše hřiště po zimě co nejvíce zotavilo,“ řekl vedoucí týmu Josefova Dolu Zdeněk Miksa.

Lučany B – Jenišovice 1:3

„Hrálo se nám s nimi relativně dobře. Prvních dvacet minut bylo vyrovnaných. To bylo částečně způsobeno tím, že se nám zranil jeden hráč. Čekali jsme na náhradníka, než dorazí, takže jsme chvíli hráli v deseti a právě v té době Lučany neproměnili penaltu. Když jsme pak doplnili sestavu na jedenáct hráčů a dali první gól, byli jsme zbytek zápasu lepší a vytvořili jsme si ještě spoustu šancí, které jsme ale neproměnili. Výsledek byl zasloužený, mohli jsme vyhrát i vyšším rozdílem. Příště hrajeme doma se Smržovkou,“ okomentoval zápas hrající trenér Leoš Bernat.

Držkov B – Plavy B 4:0 (2:0)

„Držkov vstoupil do utkání hodně aktivně a již ve druhé minutě si vypracoval velikou šanci Štěpán. Následně měl ještě velikou příležitost Kotyza, který však také minul. Poté se do dostal do slibného zakončení i hostující tým, avšak střela mířila mimo. Z protiútoku se pak po nádherné přihrávce prosadil Štěpán a dostal tak domácí do vedení. Utkání bylo vyrovnané a několik šancí se zrodilo na obou stranách, ale pokaždé zasáhli výborně chytající gólmani. Již se hrála nastavená minuta první půle, když se podruhé v utkání trefil po krásné akci Štěpán. Druhý poločas byli herně o něco lepší držkovští, ale ani hosté to nevzdávali. Snažili se, ale když už šla střela mezi tyče, tak ji zlikvidoval výborně chytající Mrkvička. V 57. minutě nejprve Štěpán zkompletoval hattrick, aby k tomu v 62. přidal ještě čtvrtý gól. Hostům se jejich hra příliš nedařila. Po vystřídání Prouska musely Plavy zamíchat sestavou a od té chvíle měly pouze několik menších šancí. Držkov si sice několik příležitostí vypracoval, ale již bez gólového úspěchu. Ale vrátil Plavům týden starou porážku a zaslouženě vyhrál.

„V Držkově se nám hrálo špatně, protože výsledek pro nás nedopadl dobře. V útoku jsme byli neplodní, nepodařilo se nám vytvořit žádnou šanci na střelu během celého zápasu. Ani jsme si nezasloužili vyhrát, protože jsme ani jednou nevystřelili na branku. Soupeř hrál jednoduchý fotbal – když jsme se tlačili dopředu, vždy nás jedním dlouhým míčem přehráli, přeběhli, dali gól a hráli velmi zapáleně, zatímco my jsme si s jejich taktikou nevěděli rady. Oni nám vlastně platili za porážku z minulého zápasu. U nich byla sestava skoro nezměněná. Navíc měli dva hráče navíc, tři. My jsme sháněli kluky, protože nám hodně hráčů vypadlo před zápasem, ale nemyslím si, že bychom měli špatný tým. Jak jsem říkal, naše neschopnost v útoku byla zřejmá a v obraně jsme dělali chyby, nechali jsme se jednoduše přehrávat,“ řekl za hosty kapitán Jan Kouřil.

Malá Skála – Hodkovice B 4:2 (2:1)

„ Ze začátku jsme na ně vlítli a vedli jsme 2:0, ale pak oni snížili na 2:1 a hra se trochu vyrovnala. Poté jsme skóre navýšili na 4:1. Ke konci, asi v devadesáté minutě, jsme udělali chybu a oni snížili na 4:2, ale celkově jsme měli zápas pod kontrolou, měli jsme více ze hry a po dlouhé době se nám zápas povedl. Měli jsme kvalitní přípravu. V zimě jsme vlastně neskončili a každý čtvrtek jsme chodili do haly na Skalce, kde jsme trénovali. S míčem jsme byli pořád v kontaktu. V únoru jsme začali se zimní přípravou, chodili jsme dvakrát týdně do haly a také jsme běhali venku, dělali jsme výběhy, které běhám s nimi. Před sezónou jsme měli dva přátelské zápasy. Minulý týden jsme doma porazili Kokonín. Takže příprava byla dobrá. Posílili jsme také tým, tak doufáme, že to bude znát a že se nám bude dařit. Po dlouhé době jsem spokojený. Potěší to člověka. A ještě jsem si zahrál asi půl hodiny,“ řekl hrající trenér Malé Skály Petr Volek.

„Bohužel se naplno projevilo rčení "nedáš - dostaneš", protože my jsme měli během prvních 12-13 minut dvě velké šance. Naši kluci ale nedokázali překonat ležícího brankáře a trefit prázdnou branku. Nejprve náš útočník trefil brankáře a podruhé, i když obešel brankáře, minul branku. Domácí, kteří byli bojovnější a podle mého názoru i lepší než my, dokázali využít naši velkou chybu, kdy ve vápně zůstal nepokrytý útočník, který otevřel skóre utkání na 1:0. My jsme se snažili dál, byli jsme aktivní, ale v osobních soubojích nám chyběl důraz. Na rozdíl od domácích, kteří osobní souboje dohrávali s velkým nasazením, ale čistě, bez záludností. A právě během našeho tlaku přišla další chyba. Opět ve vápně zůstal nepokrytý hráč, který krásnou střelou přes celou branku zvýšil na 2:0. Hned poté náš útočník Kovář snížil na 2:1. Byly tam náznaky, že bychom mohli vyrovnat, ale domácí nám toho poté už mnoho nedovolili a skóre zvýšili na 3:1, 4:1. My jsme vstřelili gól na 4:2, ale musím říct, že vítězství domácích bylo zasloužené, byli lepší. Teď máme doma Jiskru Josefův Důl. My máme problémy se scházet. Díkybohu, že nás doplňují dorostenci. Jinak by nás bylo málo. Oni sice teprve začínají s fotbalem, ale jsou to oni, kdo drží tým pohromadě. Určitě, je to pro ně ale dobré a je to slib, že by mohli udržet fotbal v Hodkovicích.

Smržovka B – Mšeno B 0:5 (0:2)

„Byl to první zápas a soupeři byli nejlepší. Asi i proto, že jsme některé naše kluky viděli poprvé od podzimní sezóny,“ krátce okomentoval utkání za domácí Červenka.

„Hrálo se nám dobře. Myslím, že jsme byli aktivnější a rychlejší ve všem. Měl jsem dva kluky z áčka, hráli. Ve druhém poločase to ani nebylo potřeba. Jen jsem chtěl, aby kluci nestáli, aby si zahráli. V poločase jsem poslal na hřiště pět nových hráčů, takže to už bylo vlastně rozhodnuto. Skvěle jsme se střídali, byli jsme jednoznačně lepší na všech postech a myslím si, že i vzhledem k terénu. Hráli jsme fotbal. Kluci se opravdu snažili hrát na dva doteky, přihrávali jsme si. Měli jsme hodně šancí, některé jsme neproměnili. Výsledek mohl být i vyšší. Hráli jsme stejně dobře jako v prvním zápase. Bylo dobré, že béčko chodilo v přípravě trénovat s námi. Dnes hráli starší pánové skoro všichni. V neděli máme Malou Skálu, takže doufám, že bude hezké počasí a budeme hrát na hlavní trávě,“ přeje si trenér B týmu Mšena David Ryšavý.