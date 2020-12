Trenére, máte na starosti chod ročníku U9, s jakými asistenty v tomto ročníku spolupracujete?

Vedeme tým společně s Vláďou Horáčkem, Petrem Wiesserem a vedoucího nám dělá Lukáš Stránský. Myslím si, že náš trenérský kolektiv funguje dobře a skvěle se doplňujeme.

Jak dlouho v Jablonci působíte jako trenér, popřípadě jako bývalý hráč?

Jako hráč jsem přišel do Jablonce do A-žáků ve 14 letech ze Železného Brodu. A působil jsem tu až do 23 let. Připsal jsem si i jeden ligový start.

Kde hrajete nyní?

Momentálně hraji v Rakousku za tým Sc Amaliendorf 2.landesliga West (5. nejvyšší soutěž), ale situace je složitá s cestováním za hranice, jsou tam podobná opatření jako u nás, takže se nesmí hrát. Uvidíme, jak to bude dál s dalším působením za hranicemi.

Prozradil jste, že se sportovní výchovou dětí v obdobném věku máte zkušenosti. Přibližte nám prosím vaši předchozí činnost.

Ano, než jsem začal trénovat v Jablonci, byl jsem trenér ve sportovní školičce, 6 let. Jezdili jsme po školkách, pak se k tomu připojily i školy - 1. a 2. třída. Takže věkové rozpětí bylo 4-8 let. Jednalo se o všeobecná cvičení, trénovali jsme spousty sportů: florbal, basketbal, volejbal, fotbal. Ale taky různá běhací cvičení, skákání, prvky gymnastiky. Musím říct, že děti to ohromně bavilo a byly vždy nadšené.

Co vás na práci s dětmi naplňuje?

Práce s dětmi mě baví a snažím se předat své zkušenosti a poznatky z mojí kariéry. Je skvělé vidět děti, jak se zlepšují a pracují na sobě, aby byly lepší než ostatní. Nejhezčí je, když se dětské oči rozzáří po vstřelené brance, to je absolutní radost dětí a prožívá to celý tým.

Jak jste s hráči pracovali v období koronaviru?

V období, kdy jsme se nemohli scházet kvůli koronaviru, kluci měli svoje trenérské deníky, kam si zapisovali, co v daný den udělali za činnost. Dále jsme 2x týdně dělali on-line trénink - posilování, stabilizační cvičení a práce s míčem na malém prostoru. Snad tato těžká doba brzo skončí a my budeme moci hrát a trénovat bez omezení.