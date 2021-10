V I. B třídě východ zůstává TJ Sokol Držkov nadále neporaženým týmem se 34 body. Prvenství si upevnil na hřišti v Jenišovicích výhrou 1:5. Na paty, i když s rozdílem 12 bodů, mu šlape FK Mšeno-Jablonec. Třetí Plavy mají k druhé pozici blíž, pouze jeden bod.

I.B LK Albrechtice - Lučany | Foto: Josef Březina

Sobotní ranní vstávání se vůbec nelíbilo hráčům A týmu Smržovky, kteří museli dorazit do Mšena a v 10.15 vyběhnout na trávník. A na výsledku byla ranní nechuť hostů znát, to potvrdil za Smržovku Jiří Macek: „Hrůza. Nehráli jsme vůbec nic. Po dvaceti pěti minutách jsme prohrávali 2:3. Ale máme hodně marodů, přijeli jsme sem v poskládané sestavě. Na začátku v páté minutě jsme měli šanci, ale bohužel neproměnili. O dvě minuty později už jsme prohrávali. Navíc dopolední čas zápasu, tomu taky moc nepomohl. Je to smolný víkend, doslova černá sobota, protože ještě odpoledne prohrála naše rezerva s céčkem Mšena 1:7. Jediné, co mě snad těší, jsou naši žáci. A ti se také utkali se Mšenem a byli ze Smržovky jediní, kteří ho porazili a dokonce 3:0.“