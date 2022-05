Sokol Držkov – TJ Albrechtice/ Jiřetín 9:2

Domácí nemají zatím v soutěži konkurenta a stále si drží v tabulce nejvyšší pozici. Trenér Evžen Dvořák: „První poločas byl vyrovnaný. Vedli jsme v poločase, ale pak jsme hráli, jak říkáme na náš kotel a dali jsme soupeři dost gólů. Mohlo jich být ale i víc, některé šance jsme neproměnili. Celý zápas hrál v naší sestavě také Tomáš Čížek, který dal gól a na dva nahrál. Určitě k nám chodí čerpat inspiraci pro velký fotbal na jablonecké Střelnici. Čtyři góly za nás tentokrát vstřelil Pepa Just.“Hráč Jan Pipek okomentoval průběh za hosty: „Teď se nám nedaří. Do Držkova jsme nejeli vyhrát. První půl hodiny jsme hráli vyrovnaně. Ale soupeř je opravdu dobrý, chodí si fotbal užít, hráli pěkně. My jsme tahali za kratší provaz. Brali jsme to spíš jako trénink. Pro nás je důležité utkání, které doma hrajeme teď v sobotu (7.4.). Čeká nás derby proti týmu Plavů. A už potřebujeme zabojovat a nabrat body. Na tréninku se na ně budeme chystat. Máme s nimi špatnou bilanci, moc se nám s nimi nedaří. Tak doufejme, že to tentokrát zlomíme. Hrajeme hlavně na pohodu.“

TJ Sokol Jenišovice – FK Přepeře B 2:4

Jenišovice si tentokrát nechaly body z domácího zápasu odvézt. Potvrdil to hrající trenér Leoš Bernat. „Přepeře přijely posílené o několik kluků z A týmu. Nevyužili jsme šance, udělali jsme hrubé chyby v obraně. Minimálně remízový zápas to určitě být mohl. My jsme, díky červené kartě Bubáka, hráli od 58. minuty v deseti. I v deseti jsme dali na 3:2, k vyrovnání jsme už ale nedošli, naopak jsme ještě jeden gól inkasovali.“

Spartak Smržovka – TJ Lučany 2:1

Derby dvou sousedů, kterému přihlíželo skoro dvě stě padesát diváků, začínalo netradičně. Nejprve domácí tým předal starostovi Smržovky Markovi Hotovcovi nový hráčský komplet. Takový, v jakém domácí na jaře nastupují k zápasům. Hráči a vedení klubu mu tím poděkovali za dlouhodobou výbornou podporu a pomoc města. Před prvním hvizdem rozhodčího ještě obě mužstva držela minutu ticha za nejvěrnější fanynku, kterou kdy smržovský fotbal měl. Jiří Macek, vedoucí týmu: „Erika Kujanová chodila na každý zápas a dokonce ji její vnuk, který hraje za naše béčko, vozil i na venkovní utkání. Přišli jsme o jednoho z nejvěrnějších fanoušků. Fotbalem žila a nikdy tady nechyběla. Nezapomeneme na ni.“ No a jak hodnotí vedoucí mužstva vyhrané derby? „Zápas byl vyrovnaný. Důležité bylo, že jsme dali ve dvacáté minutě první gól. Po něm jsme ale přestali hrát, než aby nás to nabudilo. Ve čtyřicáté jsme dostali gól na vyrovnání a to bylo pro nás špatné, začátky druhých poločasů se nám nedaří. Ale, bohudík, to tak nedopadlo a podařilo se nám dát druhý gól. V 68. minutě jsme rozhodli v náš prospěch. Rozhodčí pískal výborně. A Lučany se ještě do několika šancí dostaly, ale nich z toho už nebylo. Hrálo se bez žlutých karet, vládlo slušné chování, slušné derby, nic za hranici pravidel, žádné nadávky, žádné vyhrocené situace, penalty, žluté nebo červené karty. Lučany tvrdily, že přijely s tou nejlepší sestavou, s jakou přijet mohly. My jsme nějakou absenci měli, ale z devadesáti procent jsme měli plnou sestavu. Poskočili jsme na dostřel druhému místu, stačí dvě výhry a můžeme být někde jinde. Teď jedeme do Bozkova a 14. května nás doma čeká další derby, tentokrát přijedou Albrechtice.Předseda FK Lučany Oldřich Churý: „Remíza by byla spravedlivější. Poločasy byly vyrovnané. My jsme zklamali ve finální fázi, nemáme koncovku, chybí nám kvalitní střelec. Domácí to využili. Někde jsme zapomněli formu, chybí nám klid a lepší přehled. Kdo dá víc gólů, ten vyhraje. A to se tentokrát podařilo Smržovce. Mrzí nás to jako každá prohra se Smržovkou, ale, když nedáte gól, nemůžete vyhrát. Jinak atmosféra byla dobrá, diváků dorazilo hodně.“

TJ Sokol Plavy – TJ Sokol Bozkov 3:4

Za domácí hráč Ondřej Votoček: „Tentokrát to nebylo nic pěkného a jsme zklamaní. Vedli jsme až do pětadvacáté minuty tři nula a prohráli jsme. To hovoří samo za sebe. Asi jsme si mysleli, že se to už nějak tak samo dohraje. Ale nedohrálo se. Udělali jsme velké individuální chyby, po kterých jsme jim nabídli a darovali všechny čtyři góly. O to je to horší. Když jsme vyhrávali tři nula, tak všichni byli mistři světa. Mysleli jsme už asi, že to půjde samo. Ale, jak to bývá, přestali jsme hrát a soupeř z toho vytěžil. Takové zápasy jsou, ale špatně se hodnotí. Byl to pro nás poločas hrůzy, chyby dělali i hráči, kteří je snad nikdy ještě neudělali. Také penalta byla zbytečná. O víkendu jedeme do Albrechtic, tam mají menší hřiště, bude to zase jiný zápas. I ve velkém fotbale jsou taková utkání, jaké jsme dnes předvedli. Nehodnotí se mi to dobře, jsme na sebe naštvaní.“