Ve skupině Západ je situace v popředí tabulky fotbalové B třídy Libereckého kraje hodně vyrovnaná. Po deseti kolech má 25 bodů první Rozstání i druhé Hodkovice nad Mohelkou, jen dva body ztrácí Kamenice a čtvrtá pozice nyní patří ambiciózním Žibřidicím. Východní skupinu ovládá dosud neporažený Sokol Držkov.

I.B TŘÍDA ZÁPAD: ROZSTÁNÍ – VTJ RAPID LIBEREC 2:0 (2:0)

Lídr tabulky si připsal doma očekávanou výhru. Po brankách Michala Nováka a Jakuba Žačka v 25. minutě z penalty bylo hotovo. „Ambice na popředí tabulky máme, ale víme, že nás další těžké zápasy čekají,“ řekl Roman Passian, trenér Rozstání: „Tentokrát jsme vyhráli díky zkušenosti a produktivitě. Brankář soupeře, který měl snad jednu šanci, chytil ještě další dvě. Jsou to mladí běhaví kluci, ale tentokrát jsme zápas zvládli s přehledem.“

HODKOVICE N. M. – TJ DOKSY 3:1 (3:0)

Osmou podzimní výhru si připsaly i Hodkovice. „Máme sedm výher za sebou, jsme pěkně rozjetí, ale teď nás čekají tři těžké zápasy Rapid, Žibřidice a Kamenice a v těchto zápasech se teprve ukáže,“ řekl hodkovický trenér Václav Bouška.Formu jeho tým potvrdil i proti Doksům. „První poločas byl super. Do druhého jsme prostřídali pět kluků, kteří tolik nehrají a už to fotbalově nebylo ono. Oba týmy měly šance, ale trefil se jen soupeř. Celkově jsme ale měli vývoj zápasu pod kontrolou.“

I.B TŘÍDA VÝCHOD:

Špici tabulky ovládl Držkov s 28 body a hned za ním se usadily Plavy s 21 body. Oběma týmům se víkendové zápasy povedly.

JABLONEC NAD JIZEROU – TJ SOKOL PLAVY 0:7 (0:4)

Výjezd do Jablonečku se plavskému áčku vydařil. Přes několik absencí nastoupila solidní sestava. „Od začátku jsme plnili roli favorita, přehrávali jsme domácí ve všech aspektech hry. Na branku jsme ale čekali až do 20. minuty, kdy Balatka proměnil nájezd z levé strany. Za další tři minuty byl úspěšný zase Baly. Bodů si vážíme. Balatka prodal svoji rychlost a konečně i klid v zakončení. Podal excelentní výkon. Opakovaně také chválíme Lupu, který je rozdílovým hráčem a už v několikátém zápase dal dvě branky,“ pochválil hráče Plavů Ondřej Votoček.

TJ ALBRECHTICE/JIŘETÍN – TJ SMRŽOVKA 2:3 (0:1)

Za smržovský tým k utkání řekl Jiří Macek: „Po dvou prohrách, v Lučanech a v Jenišovicích, jsme konečně vyhráli. Derby bylo povedené. V sestavě jsme použili i několik hráčů z béčka. Dostali jsme se do vedení, byli jsme lepším týmem. Na začátku druhého poločasu se objevila naše slabina, místo, abychom šli do vedení, tak domácí srovnali. Pak jsme šli zase do vedení. Hráli jsme s klidem a Frydrych zakončil naše vítězství na 3:1. Domácí ještě snížili. Mohli jsme se bát o vítězství, ale už jsme skóre udrželi a tři body z derby jsme si odvezli.“

Jirka Macek také prozradil, že mají v klubu parádní zvyk. Každé derby, prohrané i vyhrané, oslaví na společné večeři. A ta následovala i po vítězství v Albrechticích. Byla náročná, ale druhý den už byl zase přítomný na zápase smržovského béčka. "Po derby jdeme vždycky na Parkohotel na klubovou večeři, bez ohledu na výsledek."

A zajímavostí utkání v Albrechticích bylo i to, jak plná se sešla lavička Smržovky. "Vypadalo to u nás jako u ligového týmu. Na střídačce bylo šest hráčů a ještě také šest funkcionářů, takže celkem dvanáct lidí. Funkcionáři ale stáli, aby si mohli hráči sednou," dodal s úsměvem mluvčí Smržovky.

V současné době je mužstvo bez trenéra, protože kouč Tonda Brož je zraněný, tak tým řídí "na dálku", ze střídačky. Asistenta mu děla kapitán Sucharda, aktuálně také zraněný.

"Kluci si to ale spolu domlouvají, takže všechno funguje. Hráči chodí poctivě na tréninky, vždycky se sejdou dvě jedenáctky bez problémů. Dohromady se u nás točí asi čtyřicet hráčů, takže na nedostatek si na Smržovce nemůžeme stěžovat. Jen nás trápí, že máme dost zraněných. Už potřebujeme podzimní pauzu, aby si kluci odpočinuli a zranění doléčili, zregenerovali. Dlouho jsme kvůli covidu nehráli a teď to odnáší stehna, kolena, achylovky…Všechno tejpujeme, ale to nic neřeší, pomůžou jen na chvíli. Někdo by potřeboval klid několik týdnů. Proto máme dost hráčů, kteří kvůli zranění nenastupují," popsal situaci Jirka Macek.

JISKRA MŠENO-JABLONEC – DRŽKOV 1:10 (0:4)

Hosté jasně ovládli duel ve Mšeně a potvrdili roli favorita od úvodního hvizdu. Dobře kombinovali a byli efektivní v koncovce. A tak se šlo do kabin v poločase za stavu 4:0 pro hosty. A v nastaveném tempu, spíše v jeho gradování, pokračovalo utkání i v druhé půli. Domácí celek sice také vstřelil za stavu 0:6 alespoň jednu branku, nicméně na více se nezmohli. Za to hosté dotáhli skóre až do „desítky“ a tři body si odvezli zaslouženě.