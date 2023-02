Naopak trenér domácích David Ryšavý měl důvod k radosti a pochvalám. Hned tři hráči předvedli hattrick. A to šlo teprve o přípravu!

"Vyhráli jsme 10:2, první poločas skončil 4:2. Snad budeme takhle pokračovat dál. Měl jsem dnes k dispozici osmnáct hráčů. Ve druhém poločase jsme hodně prostřídali a přidali šest gólů. A tím asi Lučany odešly. Rozstříleli se útočníci Pavelka a Nykrín, v minulých zápasech už Obršlík. Každý z nich dal dnes hattrick. Dohromady dali devět gólů. Musím říct, že moji hrotoví útočníci, od kterých vyžaduju, aby zakončovali, to splnili. To je pro mne dobré znamení, výsledek toho, že je dobře, když chodíme pravidelně trénovat a někam směřujeme. Je to pro nás dobré znamení. Lučany jsme přehráli i fyzicky. Celý druhý poločas jsme otočili. V něm nastoupilo sedm dalších našich hráčů a naše lavička dneska z dálky vypadala jako v ligovém týmu. Musíme být ale pokorní, pracovat a připravovat se dál. Příští týden v sobotu v 15 hodin hrajeme doma s Vratislavicemi, které hrají I. B třídu západ. Uvidíme, jak na tom budeme. Mohl by to být pěkný zápas. Ještě se v přípravě potkáme s kvalitním týmem Pěčic, ten hraje stejnou soutěž ve středočeském kraji a s dalšími týmy. Přípravné zápasy nás určitě prověří. Dneska jsme hráli dobře, napadali jsme tak, jak jsme si řekli. A za nás dnes chytal zkušený Míra Braniš, který s námi chodí i poctivě trénovat a musím ho pochválit. Po každém vstřeleném gólu jsem klukům stále zdůrazňoval, aby nepolevovali, zápas nevypustili, tlačili na soupeře a hráli naplno dál. Když budeme takhle pokračovat, tak věřím, že by to pak v sezóně mohlo být dobré."