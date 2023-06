Hrál jste exhibici za Pěnčín poprvé?

Už jsem tady hrál několikrát. I tentokrát mě, v mých šedesáti osmi letech, přemluvili.

Na jakém postu jste hrál?

Vždycky, i dnes, jsem hrál obránce.

Jak hrála Amfora?

Hrála pro radost. Ale mají mezi s sebou hráče, kteří si uměli nahrát balón. Naši mladí jsou strašně zbrklí. V našem týmu hráli někteří kluci, kterým je přes šedesát i sedmdesát let. A ti nastoupili proti třiceti, čtyřicetiletým borcům z Amfory, kteří si to uměli nahrát, proto padaly góly víc do naší brány.

Kdy a kde jste s fotbalem začal?

Bylo to v pěti letech v FK LIAZ Jablonec.

A kdy jste se s ním rozloučil?Poslední mistrovský zápas jsem hrál za Maršovice před deseti lety v Jenišovicích.

Jaký byl váš nejlepší zápas?

Když jsme v Jablonci hráli ligu proti Budějovicím.

Jak koukáte na tu současnou ligu a výkony Jablonce?

Špatně. Bude se zase zachraňovat.

Jakého byste jim doporučil trenéra?

Romana Skuhravého.

Ještě si fotbal zahrajete i mimo exhibice?

Ano, ještě si na plácek vlezu jen tak s zakopat, ale to už s vnoučaty.