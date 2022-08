„Vysoce 7:1 jsme zvítězili nad juniorkou domácí Sázavy, a k tomu přidali ještě i další cenné výhry nad divizními DFK Mnichovo Hradiště 3:2 a domácím A-týmem 1:0. Za další velký úspěch považujeme i remízy 0:0 s Rokytnicí v Orlických horách a především 3:3 s loňským turnajovým vítězem Sokolem Třebeš. Po dobrých výkonech jsme těsně podlehli 0:1 Sokolu Dobré Pole a 2:3 diviznímu výběru hrajícímu pod názvem Kočičky. Jedinou citelnou prohru 0:4 jsme zaznamenali s celkovým vítězem turnaje poskládaným z druholigových hráček ABC Braník Praha,“ zhodnotil výsledkovým pohledem účast v turnaji „O pohár SPS Sázava 2022“ jeden z trenérů děvčat Petr Němec.

Ze závěrečného ceremoniálu si zástupci TJ Čert Fénix odnesli také tři prestižní individuální ceny. Mladičká Veronika Tůmová ( 2009) byla vyhlášená nejlepší brankářkou turnaje, cenu Fair-Play obdržela mladá obránkyně Petra Jindrová (2006) a cenu za oddanost ženskému fotbalu si převzal dlouholetý manažer Čertic Jan Štol.V Jehnědí již byla na výběru TJ Čert Fénix citelně znát delší tréninková i herní pauza. „Během celého prvního měsíce letních školních prázdnin jsme měli absolutní volno. Zúčastnili jsme se jen s děvčaty, která byla zrovna k dispozici, zmiňovaných dvou turnajů. Summer Women´s cup v Jehnědí navštěvujeme tradičně a tudíž jsme si ho nechtěli ani letos nechat ujít,“ sdělil manažer Čertic Jan Štol.

Sobota na východě Čech propršela a s deštěm jako by se odplavila i herní pohoda Čertic. Nutno však dodat, že všechny zápasy velkého mezinárodního turnaje odehrála děvčata jabloneckého klubu s protivníky z vyšších soutěží. Postupně prohrála s Dobrým Polem 0:2, s Trutnovem 1:3, s výběrem Moravy 0:3 a s SPS Sázava 1:3. Nedělní druhý hrací den už déšť v Jehnědí ustal a spolu s tím se na kopačky Čertic vrátila i potřebná pohoda.

Po svém nejzdařilejším vystoupení v turnaji porazily fotbalistky jabloneckého klubu Osek nad Bečvou 2:1 a tím alespoň trochu vylepšily i svou výsledkovou bilanci.

„Těsně před turnajem nám onemocněla jediná brankářka, kterou jsme měli k dispozici, a to se na našich výsledcích projevilo. V bráně se střídaly holky z pole a opravdu se snažily, ale díky gólmanským záskokům pak zase pochopitelně chyběly ve hře. Přesto tým nic nevzdal, vše odehrál se ctí a fotbalově mu konfrontace s vyspělejšími soupeřkami jistě hodně dala. Těší nás, že v neděli v sobě našel ještě dostatek sil nejen turnaj dohrát, ale dokonce také vybojovat cennou výhru,“ dodal trenér TJ Čert Fénix Karel Vodrážka. Jablonecký tým v Jehnědí přesto zanechal ve výsledkových listinách citelnou stopu. V doprovodné soutěži individuálních dovedností získala nejcennější 1. místo v hlavičkách nestárnoucí Mária Eder Hroncová a bronz za 3. místo v driblování s míčem vybojovala Alice Dobrovolná. „Každý tým vyslal do dovednostních soutěží své zástupkyně, které si následně disciplínu losovaly, takže nebyla šance vyslat konkrétně na některou dovednost určenou specialistku. Je opravdu obrovským úspěchem, že Mária v konkurenci dalších 15-ti fotbalistek v hlavičkách suverénně zvítězila, stejně jako je nesmírně cenné bronzové umístění Alice v panenkách. Mária dala v kuse 33 hlaviček, aniž by jí míč spadl na zem, Ali zase 129 nožiček,“ přiblížil individuální úspěchy svých hráček Jan Štol.

V obou turnajích se v dresu Čertic představily Lucie Fabianová, Mária Eder Hroncová, Petra Jindrová, Tereza Bartošová, Michaela Žižková a Alice Dobrovolná. V Sázavě u Lanškrouna ještě v brance chytala Veronika Tůmová a v útoku válela Tereza Přibylová, v Jehnědí naopak svůj tým doplnily ještě také Martina Tvarohová, Veronika Runčíková, Tereza Schmidtová, Marie Runčíková a Michaela Třísková. Nejlepší týmovou střelkyní letošního turnajového července se se 6-ti vstřelenými góly stala Alice Dobrovolná, 4 branky dokázaly vsítit Mária Eder Hroncová, Tereza Bartošová a Tereza Přibylová, 2 góly dala Michaela Žižková.