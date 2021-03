Ve fotbalových klubech stále působí na postech funkcionářů bývalí aktivní hráči. S fotbalem začínali kdysi dávno v žákovských týmech. A zůstali u něj dodnes. Patří mezi ně také Miroslav Pačes, který dnes působí ve Velkých Hamrech. Ale mnozí z jabloneckých hráčů a fanoušků si ho pamatují například jako vedoucího mužstva SK Camel Jablonec.

Kdy jste se začal věnovat fotbalu jako hráč?

S fotbalem jsem začal v roce 1958 u svého oblíbeného trenéra, který byl jinak povoláním jablonecký policejní rada pan Richtr. Ten měl na Střelnici na starosti tu nejmenší a nejmladší kategorii žáčků.

Kde a na jakém postu jste fotbal hrával?

Hlavně obě křídla, spojky, krajní záložníky. A když jsem trochu povyrostl, tak pak jsem hrál už hlavně oba posty středních obránců.

Na co rád vzpomínáte z časů vašeho aktivního fotbalu?

Na spoluhráče, trenéry a příznivce všech týmů, za které jsem hrál.

Kdy se z vás stal fotbalový funkcionář?

Týmy jsem začal zakládat už jako žák, když jsem chodil tehdy na jabloneckou Zelenou školu.



Na co rád vzpomínáte z vašeho fotbalového života?

Je toho tolik krásného, že by to bylo na dlouhé povídání.



S fotbalem trávíte všechen čas. Kde aktuálně působíte?

Jsem u dobré fotbalové party ve Velkých Hamrech. A až na tuto dlouhou pauzu kvůli coronaviru se v mém životě nic podstatného nezměnilo.



Kdy podle vás fotbalisté zase vyběhnou na trávník k pořádnému mistráku?

Myslím, že se pravděpodobně na jaře dohraje podzimní část. A v té má stále šanci na postup naše hamrovské áčko. A béčko má přímo obrovskou šanci na postup do krajského přeboru. Musí ale doma vyhrát utkání s Lomnicí. Když se to povede, tak můžou ve Velkých Hamrech vypuknout velké oslavy nejen jubilejního, 110 výročí od založení tohoto nejstaršího oddílu jabloneckého okresu.