Jaký to byl zápas, ve kterém se vám střelecky tak dařilo?

Bylo to utkání České ligy dorostu do sedmnácti let a hráli jsme v Písku.

Jak zápas dopadl?

Vyhráli jsme 6:0.

Byl to těžký soupeř?

Se soupeřem jsme hráli poprvé, neznali jsme ho a nevěděli jsme, jak bude hrát. Ale asi bude patřit mezi týmy v nižší půlce tabulky.

Byl to první zápas nové sezóny?

Ano, byl to první zápas ligy dorostu.

Jak si vede váš tým v lize dorostu?

Minulou sezónu jsme hráli Českou divizi dorostu a vedlo se nám velice dobře, byli jsme čtvrtí. Soutěž, kterou hrajeme teď, by měla mít vyšší úroveň.

Kdy jste začínal s fotbalem a kam až to v něm chcete dotáhnout?

Bylo to v mém městě, v Rychnově, už ve čtyřech letech. Hraju fotbal dvanáct let a věřím, že to dotáhnu hodně daleko.

Vzpomenete si na svého prvního trenéra?

Byl to můj táta, který společně s maminkou v Rychnově trénovali. A když trénovali, tak už jsem se s nimi kolem fotbalu pohyboval a začal mě bavit.

Nevyměnil jste ho někdy za jiný sport?

Půl roku jsem hrál florbal, ale pak jsem se rozhodl pro fotbal. Ten mě bavil víc.

Proč, z jakého důvodu?

Zjistil jsem, že je pro mne lepší. Líbí se mi, že hraje venku, zápas trvá déle, je to kontaktní sport.

Kolik času vám zabere fotbal v týdnu?

Minulý rok jsme trénovali čtyřikrát až pětkrát, teď o prázdninách je to i víckrát, protože máme dvoufázové tréninky. Až začne škola, myslím, že to bude zase čtyřikrát, pětkrát. Chodím na Randovku (Gymnázium Dr. Randy) v Jablonci.

To si moc volna neužijete…

Já jsem takhle spokojený. Jeden den volna mi stačí.

Jaký cíl vašeho týmu do nové sezóny?

Chceme uspět, hrát hezký fotbal, vyhrávat a hrát tak, aby nás to všechny bavilo.

Kdo je váš fotbalový vzor?

Polský hráč Robert Lewandowski, už od mládí jsem ho vždycky obdivoval.

Co se vám na něm líbí?

Měl jsem rád, když hráči dávali hodně gólů a bavilo mě, jaké on dával góly. Proto jsem si ho oblíbil.

Spočítal jste si góly za uplynulou sezónu a budete si je počítat dál?

Dal jsem třicet čtyři gólů. To je hodně, byl jsem spokojený. Určitě bych chtěl, aby jich bylo ještě víc.

Na jakém postu hrajete?

Hraju levé křídlo.

Jaký jste na hřišti?

Patřím k těm rychlejším, mám za úkol bránit i útočit.

Jste kliďas nebo nervák?

Jsem spíš kliďas.



¨