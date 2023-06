Jarolím, Fukal, Čížek vyběhli za starou gardu Sparty na železnobrodský trávník

Ve fotbalovém areálu FK Železný Brod bylo o víkendu pořádně rušno. Nejdřív si přišly na své děti, pro které pořadatelé z fotbalového klubu připravili oslavu Dne dětí. Pak došlo na slavnostní uvedení do provozu nové tribuny. A to nejlepší čekalo na návštěvníky na konec. Na trávník vyběhla stará garda pražské Sparty se zvučnými jmény na soupisce. A rozdali si to s místními borci.

Železný Brod - Sparta (stará garda) | Video: Josef Březina