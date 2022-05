Na jaře žádný tým nevyhrál na hřišti v Bozkově. Pouze Držkov tam remizoval. A Harrachovu se to o víkendu povedlo. I když za fotbalového dusna, což přítomní fanoušci potvrdili.

Sokol Bozkov – Jiskra Harrachov 3:4 (2:3)

K zápasu řekl trenér hostů Lukáš Halama: „Bohudík, že jsme tam vyhráli, po tom, co se tam dělo. Začalo to špatným hřištěm, nekvalitní trávou. Dostali jsme gól po jejich hezké akci. Přehráli nás, pak jsme dali ale my tři góly, se kterými jsme je asi překvapili. A Bozkov snížil na 2:3 a tak skončil poločas. Ve druhém dostal náš hráč za nesportovní chování červenou kartu. Pak nás domácí smáčkli, my jsme jen bránili. A přišel okamžik, který nepochopili ani fanoušci. Domácí vyrovnali. Balón byl třicet čísel za autovou čárou a pomezní to nechal hrát. Takže nahrávka šla z autu před prázdnou branku a z toho jsme dostali gól. A Bozkov vyrovnal. Pomezní ani nebyl u praporku. Tím to bylo celé zbytečně napnuté a vyhecované. A autora gólu hned domácí vystřídali. Pak zasáhl zákon spravedlnosti, dali jsme další, rozhodující gól a v posledních deseti minutách jsme výsledek ubránili. Mohl to být poklidný fotbal, ale nebyl. Za výhru jsme šťastní. Podali jsme zcela odlišný výkon než doma s Branou, hráči odvedli úplně rozdílný výkon.“

Lučany – Albrechtice 5:1 (4:0)

Vedoucí týmu Lučan Oldřich Churý: „Předvedli jsme asi nejlepší výkon na jaře. A vyšlo nám to tentokrát i střelecky. Hosté taky měli ze začátku šance, oni nedali, my ano a to rozhodlo. Pak už to byla naše exhibice. Už to u nás muselo přijít. Soupeř odpadl. A my jsme měli doposud smůlu. Přece naši kluci nezapomenou fotbal. Chytli jsme se střelecky. Teď jedeme do Jablonečku, tam to bude těžký, ten potřebuje vyhrávat. A v posledním utkání přivítáme doma Jenišovice.“

Spartak Smržovka – Jiskra Mšeno-Jablonec 2:1 (2:0)

Vedoucí domácího týmu Jiří Macek: „Parádní zápas, v prvním poločase jsme vedli o dva góly a šance jsme taky ještě měli. Byli jsme lepší, fotbalovější, ale s fyzičkou na tom bylo Mšeno lépe, hráli za ně mladí kluci. Uběhali to líp, ale na šance jsme vyhráli my. Druhý poločas pro nás byl, jako vždycky. Báli jsme se o výsledek. Hosté měli ještě pokutový kop, ale nedali. A my jsme taky jednu tutovku nevyužili.“

Trenér hostů David Ryšavý: "Dostali jsme hned v prvním poločase dva hloupé góly. Pak jsme kopali penaltu, ale neproměnili jsme ji, mohlo by to být jinak 2:1. Do druhého poločasu jsme se zvedli, ale nedali jsme gól, buď to bylo vedle nebo břevno. Byl to pro nás smolný zápas. Chybí nám Nikrýn a Obršlík, to jsou pro nás klíčoví hráči. Nemáme útočníka, který by zakončil a to je znát. Naší největší chybou je teď to, že se nám nedaří zakončit. Nedáváme góly. Obršlík má sádru, takže ten už teď nenastoupí. Smržovka hrála důrazně. Má vysoké chlapy. Tlak z její strany byl silný. Rozhodčí rozdal hodně žlutých karet, utkání bylo chvílemi i dost vyhrocené. Nedá se nic dělat, tentokrát nám tam nic nespadlo, i když to bylo často jen o kousíček. Teď máme o víkendu doma Mírovou pod Kozákovem. Tak doufám, že vyhrajeme. Je to boj už do závěru sezóny, musíme hrát dál a poprat se o vítězství a tři body."