FK Jiskra Mšeno – TJ Sokol Držkov 1 : 10 (0 : 4)

Až podivuhodně se podobají výsledky držkovských fotbalistů ze sobotních zápasů. Jen výsledky jsou v opačném gardu. A mužstvo zcela jasně ovládlo duel ve Mšeně. Béčko si přivezlo„ranec“ z Rádla, kde vládlo KOVO. A tým Držkova, vedoucí celek tabulky I. B třídy, hrál na trávníku ve Mšeně. Do utkání nastupoval jako favorit – suverénně vedoucí celek soutěže. Tabulku vede i v bilanci zápasů na hřištích soupeřů. A roli favorita od úvodního hvizdu naplňoval. Dobře kombinoval a byl efektivní v koncovce. A tak se šlo do kabin v poločase za stavu 4 : 0 pro hosty. A v nastaveném tempu, spíše v jeho gradování, pokračovalo utkání i v druhé půli. Domácí celek sice vstřelil za stavu 0 : 6 alespoň jednu branku, nicméně na více se nezmohl. Za to hosté dotáhli skóre až do „desítky“ a tři body si odvezli zaslouženě.

FK KOVO – TJ Sokol Držkov B 10 : 1 (7 : 0)

B tým Držkova, v tabulce předposlední, nastoupil v Rádle proti celku KOVO. A domácí začali pěkně svižně. V podstatě v úvodní části zápasu téměř každá střela, kterou hráči KOVO vyslali na branku hostí, skončila v síti. A tak v poločase svítilo na ukazateli skóre 7 : 0 a mezi přítomnými nebylo pochyb o tom, že padne „desítka“. Tempo pak trochu povolilo, nicméně deseti gólů v síti hostí se místní fanoušci dočkali. I Držkov ale dal alespoň jeden gól a pokazil tak bilanci domácímu gólmanovi.