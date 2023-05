Branky: Kedroň Trenér Nové Vsi Miroslav Kohout: „Byl to vyrovnaný zápas. Dvacet minut jsme vlastní nedisciplinovaností hráli v deseti, v 91. minutě jsme dostali gól po stadnardní situaci z rohového kopu dali hosté vítězný gól. Vypadalo to na remízu, rozhodla první minuta nastavení. S tím už jsme neměli čas nic udělat. Naši hráči bojovali, neměl jsem nic, co bych jim vytknul.“

Za hosty Lukáš Červenka: „Gól jsme dali až v nastavení, z posledního rohu a pak už byl konec zápasu. My jsme neproměňovali šance, několik jsme jich měli. Byli jsme na hřišti lepší. Máme několik zraněných, několik hráčů nemohlo, o to je výhra cennější. Na Nové Vsi to nikdy není jednoduché.“

Kokonín – Malá Skála 2:2 (2:1)

Branky: 2x Šilhán – Volek, Krbek

„Oba soupeři hrají svá domácí utkání na hřišti Malá Skála, tentokrát jako „domácí“ nastoupil Kokonín. Hosté šli v úvodu utkání do vedení, domácím se ale podařilo skóre otočit na poločasových 2:1. O konečné remíze rozhodla sporná standardní situace zahrávaná z malého vápna,“ uvedl k utkání za domácí František Maixner.

Za hosty trenér Petr Volek: „Kokonín měl v první půli trochu navrch. Ve druhé jsme je přitlačili my. Kokonín fyzicky trochu pak odešel. Škoda, ještě jeden jsem tam mohl přidat, měl jsem dvě dobré šance. Nevyšlo to. O body jsme se podělili. Bylo to po jednom zákroku trochu vyhrocenější utkání, to jsem nečekal. Byl to hráč Kokonína, který na tréninku není vidět, chodí jen na zápas. Remíza je lepší jak prohra. Ve středu hrajeme v Jenšovicích, to bude jiný zápas, zajímavý.“

Zásada – Mšeno B 4:3 (3:1)

Branky: 2x Kotyza, 2x Mrkvička – 2x Pokorný, Slobodianiuk

Za domácí kapitán Martin Kotyza: „Byli jsme nakonec rádi, jak to dopadlo. Nejdřív to vypadalo, že dáme pět, šest gólů. Během deseti minut jsme dali tři góly, ale pak jsme trochu polevili. A Mšeno potom trochu změnilo taktiku a ve druhém poločase jsme byli rádi, že nevyrovnali. Už jsme to neměli tak lehké, soupeř proměnil nějaké šance a museli jsme makat až do konce. Byl to super zápas. Zatím jsme neprohráli, jdeme dál za postupem. Je nám jasné, že nás jednou někdo taky porazí, ale vyhrávat nás baví. A postoupit chceme. Zásada vždycky do kraje patřila. Teď hrajeme pár let okres a do vyšší soutěže ji zase chceme vrátit.“

Za Mšeno trenér David Ryšavý: „V Zásadě jsme uhráli dobrý výsledek. A hrálo zároveň, takže jsme nikým sestavu neposílili, trochu jsme měli obavy, jak to zvládneme. Ale mákli, hráli „starší pánové“ a odehráli to velmi dobře. Měli i další šance, utkání to bylo dobré.“

Lučany B – Jenišovice 2:4 (1:3)

Branky: Přibyl, Vojtíšek – Kalousek, Vavřich, Hurt, Žák

Za domácí předseda FK Oldřich Churý: „Měli jsme problém dát dohromady sestavu. Ale zaspali jsme úvod zápasu, brzy jsme prohrávali 2:0. Pak se hra vyrovnala. My jsme kopali penaltu a nevyužili jsme ji. Snížili jsme i na 2:1. Soupeř byl zkušenější v útoku, přesnější v koncovce. Někteří hráči Jenišovic hráli i I. A třídu. V závěru prvního poločasu dali na 3:1 a hned na začátku druhého na 4:1. My jsme pak ještě kd konci snížili na 2:4. Byli lepší, vyhráli zaslouženě, dali víc gólů, my jsme měli mít víc štěstí. A to jsme neměli. Béčko teď hraje v sobotu ve Mšeně a A tým v neděli doma s Albrechticemi. Musíme dál makat. Dobře pískal hlavní rozhodčí Vodička. Byl to jeho první zápas a zvládl ho dobře.“

Za hosty hrající trenér Leoš Bernat: „Byli jsme lepší celý zápas. Měli jsme i kluky z lavičky, celý zápas jsme měli pod kontrolou. Pak jsme vystřídali, chtěli jsme nechat hrát poslední půl hodinu i ostatní kluky. Ještě se nám ale jeden hráč zranil, tak jsme dohrávali v deseti poslední půl hodinu a i přesto jsme vyhráli. Příště hrajeme s Malou Skalou, to je dohrávka ve středu a v sobotu s Kokonínem. Doufám, že oba zápasy vyhrajeme.“

Železný Brod B – Držkov B 3:1 (0:1)

Branky: Kučera, Plhal, Rada – Štěpán

Trenér Brodu Zdeněk Mařík: „Bylo to utrápené vítězství. První poločas jsme hráli špatně, nebyli jsme schopní si přihrát, málo jsme bojovali. Soupeř nakopával dlouhé balóny, z jednoho takového jsme dostali po naší chybě gól. V poločase jsme si řekli, že se zkusíme zlepšit. Ještě se nám ale prvních patnáct minut ve druhém poločase nedařilo. Pak jsme prostřídali, zvedli jsme se, dali jsme první gól pod břevno, což bylo pěkný. Druhý nám daroval gólman. Třetí jsme dali z penalty. Za druhý poločas jsme si zasloužili vyhrát. Tři body máme, to je hlavní. Příště jedeme do Plavů.“

Za domácí vedoucí týmu Jaroslav Salaba: „Utkání s Železným Brodem jsme začali aktivně, ale několik šancí po chybách domácí obrany jsme nedokázali využít. Až ve 21. minutě se podařilo. Brod měl více ze hry, ale nedokázal svoje šance proměnit. Postupně se tlak domácích zvětšoval, což vedlo k vyrovnávací brance. Do vedení se Železný Brod dostal po hrubce gólmana, kdy mu jednoduchá střela skočila, neudržel míč a ten propadl do brány. Sice se Držkov snažil o vyrovnání, ale to se nepodařilo. V závěru utkání ještě z nařízeného pokutového kopu navýšil Brod svůj náskok a určil tím i celkový výsledek..“

Hodkovice B – Plavy B 5:3 (2:1)

Branky: 2x Jiránek, 2x Hradecký, Pokorný – 2x Černý, Jandura

Trenér domácích Roman Zitko: „Konečně se nám podařilo prolomit smůlu. Minule jsme měli mraky šancí, které jsme neproměnili. Dneska jsme šance proměňovali. Povedlo se nám to, co jsme potřebovali, to nám tam spadlo. Soupeř byl těžký. Konečně zůstaly tři body doma, tak doufejme, že to takhle vydržíme. Příště jedeme na Rádlo, hrajeme v sobotu dopoledne, snad se sejdeme.“

Za Plavy kapitán Jan Kouřil: „Výsledek špatný, odpadli nám hráči, sháněli jsme, kde se dalo. Neměli jsme úplně optimální sestavu. Kazili jsme. A bolely z toho oči, chudáci diváci. Gól jsme ale dali první my a asi jsme si mysleli, že to bude jednoduchá výhra. Ale z naší strany to byl chodící fotbal. Soupeř byl lepší. Za stavu 3:3 jsme to dotáhli a zvedli jsme se. Mysleli jsme, že to otočíme v náš prospěch. Ale všechny přihrávky jsme jim nahráli, takže jsme si zápas prohráli našimi chybami. Možná by zápasu slušela remíza, ale Hodkovice měly víc šancí a využily je. Ve středu máme dohrávku se Mšenem, uvidíme, jak oba týmy posílí někým z áčka.“