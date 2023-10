Za domácí Filip Suska: „Byl to vyrovnaný zápas, po poločase jsme vedli 1:0, ale branek jsme mohli dát i víc. Soupeř také zahrozil z různých standardek, ať už z rohů nebo našich faulů poblíž branky. Druhý poločas pro nás dobře nezačal, dostali jsme hned vyrovnávací gól. Lučany převzaly otěže hry a začaly do nás víc bušit. Hrálo se na těžkém, podmáčeném terénu. Ale srovnali jsme se s tím. A v poslední minutě jsme dali na 2:1 a vyhráli jsme. Příště jedeme na Smržovku, to bude také těžký zápas.“

Za Lučany předseda FK Oldřich Churý: „Byla to nezasloužená porážka. První poločas byl vyrovnaný, ve druhém jsme byli lepší, měli jsme víc míč na kopačkách, ale domácí hrozili rychlými brejky. Hodkovice měly asi tři, čtyři gólovky, ale nevyužily je. My jsme měli převahu, ale nedokázali jsme dát gól. V 91. minutě, když už se rozhodčí chystal ukončit zápas, tak domácí utekli a dali gól. Remíza by tomuto utkání slušela víc. Ale vyhraje vždycky ten, kdo dá víc gólů. Příště máme doma béčko Mšena, ty si vedou dobře, ale Lučany je zastaví.“

Plavy B – Kokonín 10:0 (4:0)

Za domácí kapitán Jan Kouřil: „Nehrálo nám áčko, takže část týmu hrála s námi. Měli jsme super mančaft, ale i soupeř přijel v kvalitní sestavě včetně Fukala, Peškara. Když jsme viděli, s kým přijel Kokonín, čekali jsme pohledný zápas nahoru, dolů, ale měli jsme velkou převahu. První poločas se ještě hosté drželi, měli náznaky šancí. My jsme ale, díky tomu, kdo za nás hrál, byli úplně někde jinde. Náš matador Gusta Harik dal zase gól. Je to hráč, který dal v historii zatím nejvíc gólů, je to nejúspěšnější střelec v dějinách Plavů. My jsme si ani nic jiného, než výhru a tři body nepřipouštěli. O dalším víkendu se to ale kryje, oba týmy hrajou stejně, takže to bude pro nás horší. Snad se to neotočí proti nám a nebude to obráceně. Jinak už se těšíme na konec. Hřiště už bylo měkké, nekvalitní.“

Za Kokonín trenér František Maixner: „Domácí tým, který nastoupil s několika hráči z A týmu, byl po celý čas utkání lepší a zaslouženě zvítězil vysokým rozdílem skóre 10:0.“

Jenišovice – FK Kovo 3:2 (1:1)

Za domácí Leoš Bernat: „Byl to těžký zápas na těžkém, měkkém terénu, po dešti. Kovo přijelo s týmem, který taky hrál tvrdě, asi jako vždycky. Zápas byl vyrovnaný, mohli jsme dát tři, čtyři góly. První jsem dal já hlavou, ale jejich střední záložník to pak trefil pěkně asi z pětadvaceti metrů, těsně před koncem poločasu. My jsme měli tři šance, šli jsme dvakrát ze strany, ale nedali jsme. Ve druhém poločase měl soupeř dvě krásné střely a dal nám z toho dva pěkné góly. Další dvě, tři jsme zase měli my. Celkově výsledek 3:2 odpovídá průběhu zápasů. Zatím jsme bez porážky. Teď jedeme do Držkova, uvidíme, kolik lidí proti nám postaví z áčka. Jedeme dál, snad to dopadne. Chceme postoupit, ale uvidíme, jaké bude jaro. Necháme tomu volný průběh.“

Za Kovo trenér Karaqi Liridon: „Bylo to vyrovnané, bojovné utkání z obou stran, rozhodnuto bylo v 90. minutě. My jsme dali snad dva nejhezčí góly podzimu. Už jen kvůli nim jsme si zasloužili alespoň bod. Byla škoda posledního gólu, který jsme inkasovali, kdy jsme se vzadu nedohodli a špatně jsme si to přebrali. Ale to se stane. Příště hrajeme doma s béčkem Plavů. To teď sice dalo Kokonínu deset gólu, ale venku jsou slabší. Máme ještě dva zápasy a chceme z nich šest bodů, abychom na jaře mohli hrát na vrcholu. Postoupit nechceme, ale chceme soutěž vyhrát.“

Mšeno B – Držkov B 6:0 (3:0)

Za Mšeno trenér David Ryšavý: „Držkov měl černý víkend, jak áčko, tak béčko prohrálo. Kluci z áčka hráli ráno, takže béčko nemělo posily. Výsledek tomu ale neodpovídá, hosté měli taky hezké šance, břevno, tyč a další. Za nás zase dobře, i když po nemoci, chytal Míra Braniš. Měl jsem kluky z áčka. Já jsem si taky zahrál ve druhém poločase. Takže to byl pro nás dobrý zápas, i když soupeř šance měl. My jsme dávali góly po pěkných šancích a dobře jsme zakončovali. Zápas to byl kvalitní, jejich béčko má dobré hráče. Ale my jsme dávali góly a to je ve fotbale rozhodující.“

Na okrese se hrálo za krupobití. Malá Skála se ještě popere o body.

Josefův Důl – Smržovka B 4:3 (1:1)

Za domácí vedoucí týmu Zdeněk Miksa: „Je znát, že od léta s námi hrají dva kvalitní hráči. Když střídáme, tak už si nebere dres každý, kdo přijde. Jsme letos víc fotbalovější. Zápas byl vyrovnaný, šli jsme do vedení, v poslední minutě prvního poločasu soupeř vyrovnal. Pak jsme mu odskočili na 3:1. Ale moc jsme se uspokojili a oni srovnali na 3:3. Pak jsme ale ještě gól přidali a body zůstaly doma. Teď si pro další pojedeme na Malou Skálu. Té se letos moc nedaří, tak by se nám to mohlo povést.“

Za Smržovku vedoucí týmu Veronika Veseloušová: „Do kabin po prvním poločase se šlo za stavu 1:1, když jsme v závěru vyrovnali, bohužel i obdržený gól jsme si zavinili sami. V druhém poločase se bojovalo na obou stranách, v některých situacích to bylo na hranici pravidel. Utkání by slušela remíza, ale v závěru nám rozhodčí neodpískal penaltu, kterou i domácí hráči a fanoušci zhodnotili jako jasný pokutový kop. Utkání ovlivnila některá rozhodnutí hlavního sudího, zejména závěr zápasu. Když už nebyla odpískaná penalta, měl být rohový kop. A v poslední minutě byl otočený out, kdy jsme mohli jít do šance a vyrovnat. Čtvrtý gól padl právě po neodpískané penaltě, resp. neodmávaném rohu.“

Nová Ves – Malá Skála 1:2 (1:1)

Za hosty trenér Petr Volek: „Nedali jsme domácím čuchnout. Zápas byl vyrovnaný, o gól jsme dali víc. Ten byl ze závaru před bránou. My se trápíme s nevyužíváním šancí, které si vytváříme. Ale byli jsme i tak šťastnější, o jeden jsme dali víc. Měli jsme ovšem štěstí, že novoveský Heřman, který hrál u nás, nedal penaltu. Kdyby dal na 2:1, tak by se mohlo utkání vyvíjet jinak. Domů jsme jeli se třemi body. Teď k nám přijede Josefův Důl.“