„Dneska jsme hráli doma, takže samozřejmě na našem velkém hřišti. Dneska za nás hrál Martin Vejprava, který vypadal jako extraligový hráč, a ve druhém poločase naskočil Jarda Uko, také starší pán, takže jsem rád, že jsem mohl klukům dát šanci. Po poločase jsme cítili, že dneska máme čtyři lidi navíc, takže to bylo super. Hra se pak trochu zhoršila, ale pořád jsme drželi to, co jsme si řekli po druhém poločase, takže to bylo úplně perfektní. Chtěl jsem využít kluky, co hráli třeba jen dvacet minut. Byli jsme fotbalovější po celý zápas. Poločas skončil 4:0 a pak jsme to už jen dohráli. Myslím si, že to bylo klidné utkání, zahráli si všichni a to je důležité, aby béčko takhle fungovalo. To bylo v pořádku. A tým má příští týden doma Studánku a béčko hraje ve stejný čas v Josefově Dole. Samozřejmě bude trochu problém to poskládat, protože hrajeme oba zápasy současně, ale myslím si, že když budeme hrát takhle, tak to kluci zvládnou. Máme těžkého soupeře, který je mladý a běhavý. Teď se jim daří, jsou na třetím místě. Vyhráli jsme v Hodkovicích. Takže myslím, že to nebude nic lehkého, ale musíme se s tím poprat. Uvidíme se a doufám, že to zvládneme. Áčko si hlavně musí doma poradit se Studánkou, konečně potřebujeme vyhrát,“ zdůraznil trenér áčka i béčka Mšena David Ryšavý.

„Vlítli na nás hned od začátku. V desáté minutě jsme dostali první gól, a zhruba ve dvacáté minutě jsme dostali druhý. Ale to byly takové nechytatelné rány. Kluci to tam napálili tak, že náš brankář mohl jen stát a koukat, jak to letí pod břevno. Myslím, že poločas byl 4:0. Pak jsme to nějak prostřídali, mohli jsme vyměnit dva lidi. Já jsem si tam taky šel zahrát na druhou půlku. A hra se nějak vyrovnala a dokonce jsme si i ten balón dali do sítě. Snížili jsme nakonec na 4:1, byla šance i na 4:2. Ale pak se to uzavřelo a oni už dávali většinou góly z brejku. Zápas byl úplně v klidu, což bývá někdy jinak. Některé týmy si z vás dělají srandu na hřišti a tak, ale kluci byli v pohodě. Pak už za domácí šli i Jarda Uko a další starší chlapi,“ řekl za Malou Skálu trenér Petr Volek.

Kokonín - Držkov B 4:4 (1:2)

„Vedli jsme v prvním poločase, hodně šancí jsme měli, pak jsme trochu zaváhali. Dva góly jsme si dali sami, jedna špatná rozehrávka na střed hřiště, tam nám to sebrali a šli sami na bránu, dali nám gól. Pak jeden takový odražený blbý balon a najednou jsme prohrávali. Vedli jsme 1:0, 2:1. No a pak jsme prohrávali 4:2 a měli jsme co dělat, abychom to srovnali. Kdybychom ještě dali, tak by to asi bylo dobrý, ale myslím, že remíza byla taková až moc, ale dobrá,“ řekl Evžen Dvořák, který si od A týmu odskočil ještě zahrát za držkovské béčko a náležitě tak oslavil pohybem svoje kulaté narozeniny. Slíbil, že oslava bude pokračovat po dalším utkání, které hraje áčko doma v sobotu 27. dubna proti Jilemnici.

"Nastoupili jsme v improvizované sestavě, bez několika opor. Hrálo se vyrovnané utkání, hosté v poločase vedli 2:1, Kokonínu se podařilo ve druhé půli během dvaceti minut otočit na 4:2, závěr utkání zase patřil hostům. A utkání nakonec skončilo smírně," řekl k zápasu za Kokonín František Maixner.

Body z derby brala Lomnice. Brodu chybělo víc chytrosti

Jenišovice – Smržovka B 2:0 (0:0)

„Nebyl to hezký fotbal. Ani nám se příliš nedařilo v kombinaci, takže to nebylo nic pěkného. Přesto jsme byli lepší po celou dobu. Oni prakticky nevystřelili na bránu, takže jsme mohli vyhrát třeba pět nula. Oni se jen bránili, a když jim vyloučili jednoho z jejich hráčů, stáli jen na své polovině a snažili se udržet výsledek. Ale my jsme také nehráli úplně dobře, takže zápas skončil 2:0 a nebyl to zrovna záživný fotbal. Tři body jsme si ale připsali my. Nebyl to problém, ale mohli jsme hrát určitě lépe. Příště jedeme na Malou Skálu. Ano, je to derby. Tady je skoro všechno derby. Malá Skála se na začátku sezóny rozehrála dobře. Bude to dobrý zápas, možná i dobrý fotbal, lepší než dnes. Budeme se snažit hrát fotbal, na rozdíl od Smržovky, kteří se snažili hrát fotbal, ale byli trochu tvrdší,“ okomentoval utkání za domácí Leoš Bernat.

„Prohráli jsme 2:0. Od patnácté minuty jsme hráli v deseti, tak s tím nic neuděláte. Dostali jsme žluté karty, jedna byla za hru rukou. Bojovali jsme. Nechtěli jsme dostat debakl. Ale ubránili jsme to aspoň na 2:0. To je v deseti u druhého týmu tabulky slušné. Příště jedeme do Plavů, tam snad uděláme lepší výsledek a přivezeme tři body,“ plánuje za béčko Smržovky Lukáš Červenka.

Vomáčka: Dobré jméno jsme Jablonci tentokrát neudělali



Kovo – Nová Ves 9:3 (3:2)

"Byl to náš první zápas, takže to bylo znát, že v prvním poločase jsme ještě měli pár nových posil, takže jsme se rozkoukávali. Hřiště bylo ale hrozné. Pak začalo pršet a sněžit, takže jsem se v prvním poločase obával, jak to dopadne, ale ve druhém poločase jsme se srovnali a dosáhli jsme krásné výhry o šest gólů. Kluci si góly hezky rozdělili, dva dal Ferenc, dva Marek a Pařík. Náš stoper také dal dva góly, takže jsme byli spokojení a zbytek dal po jednom. Věříme, že budeme lepší než minulou sezónu. Máme nové posily. Máme dva bratry, jsou zkušení, hráli tady už dlouhá léta, jak Ondra, tak Jarda. Byli chvíli bez fotbalu, tak jsme se s nimi domluvili, aby zase začali hrát, a jsou opravdu posilami, oba dva. K tomu jsme získali ještě mladého Matúška Michala z dorostu. Začali jsme trénovat už v únoru. Trénovali jsme v nové nafukovací hale, takže kondičně si myslím, že jsme připraveni a věřím, že to bude jen lepší a lepší. Teď nás čeká v neděli zápas venku proti Držkovu. Teď máme velkou sestavu, tak doufáme, že se budeme scházet. Víte, jak to je v amatérském fotbale. Kluci pracují, mají rodiny. Manželky také chtějí občas trávit víkendy společně,“ dodal s úsměvem trenér KOVO Karagi Liridon.

Hodkovice B - Josefův Důl 1:2 (0:0)

"Bylo to vyrovnané utkání. Na šance jsme na tom byli líp. Výhru jsme si zasloužili. Hřiště bylo připravené, kvalitní. Jen zima byla. Zatím se nám daří. Ale teď přijede Mšeno, uvidíme, ještě neprohrálo, hraje dobře. U nich nás vyklepli, ale kluci makaj, tak je to dobrý," věří v úspěch vedoucí týmu Josefova Dolu Zdeněk Miksa.