„Na začátku jsme prohrávali, což bylo nepříjemné, ale naštěstí jsme během pár minut stav otočili. Pak už to bylo v pohodě. A soupeř přijel opravdu dobře připravený. Měl pár mladých kluků, což obvykle nemívá, asi hráče z áčka. Ale nebylo to nějak zřetelné, možná by ti starší byli lepší než ti mladí. Po tom, co jsme otočili skóre na 2:1, jsme měli zápas relativně pod kontrolou. Oni měli ještě nějaké dvě šance, ale my jsme měli další čtyři, takže si myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Fotbalově jsme byli asi trochu lepší a když jsme vedli, hráli jsme lépe. Ve druhém poločase jsme se bránili a čekali na brejky. Jsme na stejném počtu bodů, nyní jsme samozřejmě druzí, protože máme stejný počet bodů, ale máme lepší vzájemný zápas, takže bychom byli na konci první,“ uvažoval za Jenišovice Leoš Bernat.

„ Jenišovice chtějí hrát o postup, takže jsou nahoře v tabulce. Poskládal jsem ten nejsilnější tým, jaký jsem si mohl dovolit. Pozval jsem od nás několik mladých kluků z áčka. Myslím si, že sestava byla dobrá, abychom soupeře potrápili. Hned v první minutě jsme dali gól, takže jsem si říkal, že to vypadá dobře, ale bohužel. Pak se zranil Tomáš Samec ????, museli jsme udělat změnu. Soupeřovi kluci mě překvapili. Hráli opravdu dobře, na brejky. Do poločasu jsme prohrávali 3:1 a pak jsme ještě dostali čtvrtý gól z penalty. Soupeřovi hráči byli chytří, zavřeli hru a čekali na nás, pak nás překonali a dali krásné góly. Musím říct, že si vítězství zasloužili. Naši mladí kluci, bohužel, nepomohli tak, jak bychom potřebovali,“ dodal trenér mšenského béčka David Ryšavý.



Kovo – Malá Skála 4:2 (3:2)

„Utkání probíhalo standardně, jak to máme v posledních zápasech. Velmi rychle jsme se ujali vedení, asi ve 4. minutě. Pak oni vyrovnali. V prvním poločase měli o trochu více šancí a my jsme byli pod tlakem, ale nedokázali jsme skórovat a dostali jsme hloupý gól. Poté, co jsme prohrávali 3:2, jsme se snažili zvrátit situaci, ale nakonec nám utekli na 4:2 a bylo po zápase. Ale remíza by byla spravedlivá a zasloužená. v prvním poločase byli lepší oni, ve druhém my, prvním poločase byli lepší oni, ve druhém my. A navíc měli domácí více štěstí. Byl to tvrdý zápas,“ dodal trenér Maloskalských Petr Volek.

Kanonýr Procházka, autor hattricku, uznává Fukala

Lučany B – Nová Ves 7:2 (2:1)

„Nová Ves hrála kvalitně, porážku si nezasloužila. Ale měla špatnou koncovku, nedávala góly. Nám se dařilo. A to hrál za naše béčko v útoku gólman A týmu,“ zdůraznil předseda FK Oldřich Churý.



Držkov B – Smržovka B 2:1 (1:1)

„Hráli jsme dobře, ale nevyhráli jsme. Sešli jsme se. Áčko si od nás vzalo asi čtyři hráče a ještě někoho na lavičku, protože jsme hráli ve stejný čas, ale měli jsme dostatek hráčů. Soupeř měl o něco více šancí, dal o jeden gól více než my. Asi zaslouženě vyhráli, ale mohlo to skončit i remízou. V posledních minutách jsme neproměnili jasnou šanci. Hráč byl sám před brankářem a nedal gól. Takže asi byl výsledek zasloužený. Prohráli jsme 2:1. O víkendu hrajeme proti Lučanům. To bude velké derby, dva A týmy proti dvěma B týmům. Áčko hraje v sobotu ve dvě a my s béčkem hrajeme doma v neděli od pěti. Uvidíme, kdo všechno bude hrát za lučanské béčko. Doufám, že oba zápasy vyhrajeme,“ přeje si za Smržovku Lukáš Červenka.



Plavy B – Hodkovice 3:2 (1:1)

„Hráli jsme celkem dobře, ale máme problémy s koncovkou a produktivitou. To platí jak pro A tým, tak pro B tým. Hrajeme tedy dobře a vypadá to na hřišti dobře, ale nedáváme góly a pak se trápíme. Dostaneme gól z jediného rohu, který soupeř má za poločas, a je to pak boj. Tentokrát to ale výsledkově dopadlo pro nás, takže to bylo nakonec v pořádku. Jednou větou bych řekl, že to bylo dobré, ale neproduktivní. Potýkáme se s tím už poslední tři nebo čtyři týdny, a to u obou týmů. Teď jedeme do Mšena. Hrát ve Mšeně bude těžké. Tam to vždycky bývá těžké. Uvidíme, jak na tom budou oni, koho budou mít k dispozici. Zároveň se bude hrát hokejový zápas. Tak uvidíme, co se stane, jak se který tým sejde. Už bude brzy konec sezóny, za čtyři kola je konec, nějak to už dohrajeme. Jsme v lepší polovině tabulky, asi pátí, takže dohrajeme už v klidu, okomentoval zápas za plavské béčko Ondřej Votoček.

Kanonýr Pavelka, hasič a útočník ze Mšena, si připsal hattrick

Kokonín – Josefův Důl 0:3 kontumačně

„Soupeř měl nedostatek hráčů. Zápas byl zrušen, my jsme kontumačně 3:0 vyhráli,“ stručně informoval vedoucí josefodolského týmu Zdeněk Miksa.