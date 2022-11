Za domácí tým neměl kapitán Jan Kouřil důvod k pochvale: „Věřili jsme, že vyhrajeme. Sešel se nám celkem dobrý mančaft. Nejprve jsme v prvním poločase neproměnili šance a naopak soupeř, do čeho kopl, to mu tam spadlo. Třetí gól nás položil a přestali jsme hrát. Mysleli jsme, že nebudeme posily z áčka potřebovat, tak jsme kluky skoro nevyužili. Doplatili jsme na neproměňování šancí. My jsme měli relativně dobrou sestavu. Rychle jsme vedli. O poločase jsme si řekli, že to otočíme. Ale naopak soupeř přidal gól. U nás to pár kluků nedalo a přestali hrát. Teď máme o víkendu dvojzápas. V sobotu jedeme do Jenišovic a v neděli do Brodu. Bude to náročný víkend, snad to u nás ty starší ročníky zvládnou. V Brodě budeme asi hrát na umělce, to pro nás nebude dobrý. A naše áčko hraje taky v neděli, tak nevím, jestli nám půjde někdo pomoct. Bodů jsme sice posbírali dost, jsme spokojení, ale dneska jsme Kovu zbytečně tři body darovali.“

Josefův Důl – Lučany B 5:1 (1:0)

Za hosty předseda FK Oldřich Churý: „Domácí měli hodně šancí, byli lepší. Ale z naší strany to tak tragické nebylo. My jsme dělali hrubky a oni vyhráli zaslouženě. Áčko hrálo až v neděli, tak jsme neměli žádné posily. Pro nás byla tento víkend priorita utkání s Pěnčínem. Potřebujeme Lučany zachránit v I. B třídě a pro to děláme maximum.“Zdeněk Miksa, vedoucí týmu domácích: „V prvním poločase jsme dali hned ve druhé minutě gól, což u nás nebývá zvykem. Pak jsme nevyužili penaltu a další tři vyložené šance. Ve druhém poločase se kluci trochu rozstříleli a nějaký ten gól do brány soupeře přidali. Ale mohlo jich být i víc. Po celém podzimu u nás zavládlo konečně trochu spokojenosti. Poslední utkání podzimu hrajeme příští týden na Nové Vsi."

Smržovka – Jenišovice 2:0 (0:0)

„Někteří hráči měli v nohách už dopolední zápas s áčkem, ale i přesto odvedli kvalitní výkon a nejen oni pomohli k zisku tří bodů. V prvním poločase byly šance na obou stranách. V druhé půlce se více kartovalo, a tak hosté viděli hned dvě červené. My jsme je už k ničemu nepustili. Pro nás to byla sobotní druhá výhra, takže spokojenost.“Za hosty trenér Leoš Bernat: „Soupeř lepší než my nebyl. Hrálo se ale na špatném, podmáčeném terénu. Chyběli nám hráči. První poločas jsme mohli vést 3:1, pak nám ale dali gól a už jsme to neotočili. Dneska se nám to nepovedlo. Příští týden hrajeme poslední utkání, přijedou k nám Plavy.“

Fotbalisté z Mozartovky reprezentovali na Moravě ve finále minifotbalu

Nová Ves – Kokonín 2:4 (1:2)

„Hrálo se nám dobře, byl to otevřený zápas. Na to, kde hraje Kokonín a kde my, to bylo dobré. Hosté 2:0 vedli, my jsme vyrovnali. Pak jsme ale udělali dvě chyby, Kokonín zvýšil na 3:2, pak 4:2, my jsme nevyužili šance. Byla to škoda. Ale hráči nezklamali, nemůžu jim nic vytknout. Hráli dobře. Byl to pro nás smolný zápas. Ještě nás čeká utkáním s Josefovým Dolem. Hrajeme doma. To už jsem ale nařídil hráčům, že musíme vyhrát. Doposud jsme se potkávali s těmi silnými mančafty a teď už budeme hrát jen s těmi na naší úrovni,“ řekl po zápase trenér domácích Miroslav Kohout.

Železný Brod B – Mšeno B 5:1 (1:1)

Trenér domácích Zdeněk Mařík: „Hráli jsme na umělce, od první minuty to byl soubojový fotbal. Hosté potrestali hned naši první chybu a vedli 1:0. My jsme vyrovnali až pět minut před koncem prvního poločasu. Překonali jsme tak mšenského Mirka Braniše, který ale do té doby chytil Mšenu minimálně dalších pět gólů. Do kabin se šlo za nerozhodného stavu 1:1. Ve druhém poločase jsme zase dvě šance nevyužili, až pak jsme vyrovnali a přidali další góly. Změnili jsme také rozestavění. Výsledek odpovídá kvalitě soupeře, moc šancí si nevytvořil, tak dvě, tři. Příští týden nás čeká dvojzápas. V sobotu jedeme do Lučan a v neděli hrajeme doma proti Plavům. Dáme si v týdnu jen jeden trénink a musíme oba zápasy zvládnout co nejlépe. Možná nám pomůžou kluci z áčka. Chci ale dát taky šanci dorostencům, aby si vyzkoušeli chlapský fotbal. A pak už nás bude čekat pauza odpočinek.“David Ryšavý za Mšeno B: „Béčko nastoupilo bez posil z A týmu, hráli jen kluci v letech, kteří už hrají fotbal hodně dlouho. Sice jsme vedli 1:0, ale přehrát jsme soupeře nedokázali. Byl dobrý. I proto, že za něj hrají mladí, šikovní kluci. Nepočítali jsme, že bychom v tomto utkání něco udělali. Musím naopak kluky pochválit, že se soupeřem drželi krok. Celkově se hrálo hezky.“

Hodkovice B – Zásada 1:8 (0:6)

Trenér Roman Zitko: „K výsledku není tentokrát co dodat. Zásada hrála dobře. My máme problém si vzít balón, udržet ho. Pořád nám to tam poskakuje a darujeme tak šance soupeřům. Prohráli jsme našimi chybami. Máme taky stále problém dát dohromady sestavu. Ale na to se nevymlouváme. Ještě před s sebou máme zápas o víkendu a čeká nás taky 19. listopadu dohrávku na Malé Skále.“Za hosty chválil svůj tým kapitán Petr Fišer: „Byl to jasný zápas, v poločase jsme vedli 6:0, takže naše vedení bylo jednoznačné. Bylo to utkání bez emocí a faulů. Za nás si zahráli i náhradníci a šanci dostali také mladí hráči, aby si okusili dospělý fotbal. Jsme spokojení. Teď se připravujeme na předehrávku se Smržovkou a budeme rádi, když vyjde počasí odehrajeme ji a nebude se muset odkládat.“

Držkov B – Malá Skála 5:1 (1:0)

„Domácí nás přejeli. My jsme nehráli dobře, ale nebyl to zápas na jednu bránu. My jsme si také vytvořili několik šancí. Oni toho využili, dali nám gól z penalty. My jsme nevystřelili na bránu ani jednou. Góly jsme dostali z našich chyb. Teď nám to nějak nevychází, začátek sezóny jsme měli lepší. Máme ještě doma Kovo, to už je předehrávka prvního jarního kola. A pak dohráváme odložený zápas s Hodkovicemi.“