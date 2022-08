Jak hodnotíte zápas s Desnou? Desná přijela tak půl napůl, měla mladé kluky v týmu a půlku starších. My jsme v týmu tak pětatřicet plus, tak jsme je přehráli. Ale jejich mladí zase dobře běhali. Ale to nestačilo.

Jste úspěšný střelec gólů, co zápas to gól?

To ne. Dal jsem asi deset gólů. Nepočítám si je. Tohle byly v této sezóně první góly. A hned tři.

Kolik vás bude hattrick stát do týmové pokladny?

To ještě nevím, ale máme to vypsané, částku mi řekne pokladník. Ale něco určitě.

Já dlouho už hrajete fotbal?

Už od pěti let, takže takových pětadvacet.

A za Držkov?

Hraju v Držkově už třetím rokem.

Měnil byste, kdyby přišla nabídka?

Ne, už ne. Už to dokopu v Držkově.

Držkov byl první v tabulce. Chce obhájit prvenství i na podzim?

Máme dobré fotbalisty. Je nám sice už trochu víc, ale umíme si balón nahrát.

Jak se, podle vás, fotbal změnil od doby, kdy jste ho začal hrát a hrál v jiných týmech?

Když koukám na profesionální fotbal, tak je rychlejší. V I. B třídě hrají už ti starší, zkušenější, kteří dohrávají a nebo mladí, kteří začínají.

Jakou nejvyšší soutěž jste hrál vy?

Hrál jsem za jabloneckou juniorku, pak druhou ligu ve Varnsdorfu, ve Frýdku Místku a ještě v dalších týmech.

Kde hrajete příště?

Teď v Jablonečku. Uvidíme, jak se sejdeme. Ale jedeme tam určitě vyhrát.