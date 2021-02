Nápad vzešel od mládežnického trenéra Jana Špirocha. „Mám to asi po mamce, ta také chtěla stále někomu pomáhat,“ říká organizátor sbírky. Pod jeho křídly už zdárně proběhly tři podobné akce, při kterých Jablonečtí vybrali holčičce na vozík, loni darovali nemocnici hračky a nyní došlo na dětské plenky.

„První myšlenka se zrodila už loni, když jsem trénoval jako hlavní trenér ročník 2007. Chtěl jsem někomu vypomoct. Nejdřív jsme tu akci dělali jen s rodiči hráčů, ale přes další trenéry se informace dostala ke všem rodičům dětí akademie. Nakonec to dopadlo tak, že se do toho zapojili skoro všichni. Minulý rok jsme do nemocnice dovezli hračky, plyšáky, autíčka, deskové hry, knížky i omalovánky, bylo toho spousta,“ říká nadšeně autor nápadu.

Zopakovat podobný počin se tak samo nabízelo. „Tento rok jsme si řekli, že bychom to udělali trochu jinak. Nejdřív jsem se spojil s vrchní sestrou jablonecké nemocnice paní Jírů, od které jsem se dozvěděl, co přesně by potřebovali, aby to byl i dárek praktický. Vzešly z toho plenky pro ty nejmenší děti od 2 do 5 kg. Zprostředkovali jsme to hned všem trenérům a rodičům a ti se toho také chytli. Do akce se zapojili trenéři dorostu, žáků i přípravek a dohromady se nám povedlo vybrat něco málo přes deset tisíc korun. Nakoupili jsme za to skoro šest tisíc kusů plenek. Někteří je kupovali po vlastní ose. Nám se ale podařilo sehnat pána, který pracuje ve továrně na plenky, takže jsme je sehnali i levněji. Chtěl bych touto cestou poděkovat nejen rodičům, vedoucím týmů, trenérům, prostě všem, kteří se na této akci podíleli a přispěli,“ vzkázal organizátor projektu.

K předání plen došlo v poslední lednový pátek v jablonecké nemocnici. Vrchní sestra pediatrického oddělení Jana Jírů si nemohla spolupráci vynachválit. „V dnešní době pomůže každá maličkost. Byli jsme osloveni a moc si toho vážíme. Už jsme od FK Jablonec dostali hračky, teď jsme se domluvili na plínkách. Ty půjdou na porodnici, na novorozenecké oddělení. Cíleně jsme chtěli tuhle velikost plen, abychom pomohli přímo tomuto oddělení,“ prozradila vrchní sestra.



Slova poděkování měl ke zdařilému projektu i ředitel akademie FK Jablonec Benjamin Vomáčka. „Spolupracujeme s nemocnicí už delší dobu. Spolupráce pokračovala i letos, zapojila se v podstatě celá akademie. Chci poděkovat všem, včetně vedení FK, že přispěli částkou jakou mohli v dnešní době obětovat. Poděkování patří i Honzovi Špirochovi, který si vzal projekt za své a vše organizoval. Takové projekty budeme připravovat i nadále. Jsme připraveni pomoci potřebným aspoň tou troškou, co můžeme,“ řekl při předávání daru šéf fotbalové akademie FK Jablonec.



Tímto předáním však snaha pořadatelů nekončí, už nyní se zamýšlí nad dalšími charitativní projekty. „Chtěli bychom to dělat častěji i v nějaké pravidelnosti. Kdyby měl kdokoliv nápad, komu bychom mohli pomoci dále, tak se na mě určitě obrátí,“ vyzval organizátor a trenér FK Jablonec Jan Špiroch.