Blíží se finále ligy mistrů, kdo bude podle vás, vítězem?

Budu fandit Manchesteru City.

Když byste měl možnost, za jaký finálový tým byste chtěl nastoupit?

Za Manchester City.

Kterému evropskému klubu fandíte a proč?

Real Madrid – byl jsem asi 2x přímo na stadionu a byl to perfektní zážitek.

Co, podle vás, chybí nejvíce českému fotbalu?

Nějaký větší mezinárodní úspěch, aby to probudilo větší zájem o fotba. Přijde mi, že to u nás v České republice trošku „opadá“. A pak samozřejmě chybí penízeale ty . Ale ty přišly s úspěchy.

Jak vidíte budoucnost vesnického fotbalu a zájem mladých kluků o fotbal?

Tady nejsem moc optimista, ohledně zájmu mladých…

Jaký byl Bozkov soupeřem v posledním utkání, když jste mu dal šest gólů?

V B třídě je to vždy o tom, jak se mančaft sejde. A myslím, že Bozkov měl o víkendu problém dát do kupy jedenáct hráčů.

Kdy se Vám naposledy podařilo dát v zápase šest gólů?

Myslím, že naposledy v minulé sezoně. Ale proti komu už si nepamatuji.

Jste výborný hráč v poli, zkusil jste také někdy chytat? Jak to šlo?

Ne chytat vážně ne. To by bylo lepší do brány pověsit kabát.

Jaký zápas vás čeká o víkendu?

Máme přeložený zápas z neděle na sobotu ve 14hod s Mírovou pod Kozákovem.

Kolik gólů už máte na kontě za tu sezónu (podzim - jaro) a kolik byste jich chtěl ještě dát?

Přesně nevím, možná kolem 15-18. Já jsem toho tuto sezonu moc nenahrál díky zranění, na podzim jen šest zápasů a mám už „cíl“ zápas přežít. Ale dobře, do konce sezóny zbývají tři kola, tak v každém zápase, alespoň jeden gól…