Jak zápas hodnotíte, jak se vám hrálo, jaký byl soupeř? Řekli jsme si něco v šatně před zápasem. A myslím, že jsme to splnili. Zápas hodnotím kladně. Hrálo se mi dobře, soupeř byl zezačátku bojovný, ale pak jsme dali tři branky a odskočili. Potom soupeř snížil, ale my přidali další gól. Byli jsme důraznější, lepší, a proto jsme vyhráli takovým rozdílem. Hrálo se na kvalitním hřišti.



Jaké jste dal góly?

V prvním poločase jsem na tři góly přihrál a ve druhém jsem dal čtyři. Dvakrát mě soupeř nechal utéct, potřetí jsem prostřelil na zadní tyč mezi dvěma hráči a počtvrté se míč odrazil ke mně, vystřelil jsem a prostřelil gólmana.



Čekají se od vás góly?

Góly se odemne očekávají. Ale dlouho jsem se neprosazoval a to mě mrzí.



Jste útočník nebo hrajete i na jiných postech?

Hraju vždycky tam, kam mě trenér dá. Jsem takový univerzál.



Počítáte si góly za sezónu?

Ne, nijak to nesleduji, jen vím, že jsem jich pár dal, ale ne moc.



Jaký je cíl vašeho týmu pro jarní část soutěže?

Dali jsme si za cíl překonat hranici sto gólů vstřelených soupeřům. Už jich máme osmdesát osm. Ještě pár kol zbývá, tak to snad překonáme.



Jak dlouho se fotbalu věnujete?

Fotbal hraji od pěti let, bydlel jsem jako malý na vesnici, tam jsme kopali do míče pořád. Když táta začal pracovat v Semilech, tak jsem hrál fotbal tam. Pak přešel do práce v Železném Brodě a já hrál za Brod.



Máte čas ještě na jiný koníček?

Hraju malý fotbal za Proseč CF, na posledním ročníku jsem byl nejlepší střelec turnaje. Jezdíme na turnaje, které se konají v létě nebo v zimě. Malý fotblal se hraje mimo sezónu fotbalovou. V zimě ale hrajeme v hale.



Která část vaší fotbalové kariéry byla nejlepší?

Rád vzpomínám na to, když jsem hrál za starší žáky, na věk od dvanácti do patnácti let. To jsem hrál v Brodě a trénoval nás Martin Žid a Luboš Hanšbach.



Na kterého trenéra rád vzpomínáte?

Na Josefa Zamastila ze Semil. Ten vždycky říkal: "Člověk může vystřelit pravou i levou, druhou nemá jen na opírání."

A já jsem zrovna v tomto utkání dával dva góly pravou a dva levou.



V jaké soutěži jste doposud hrál?

Hrál jsem I. B třídu za brodské áčko, taky krajský přebor za rovenský A tým a v Semilech jsem hrál okresní soutěž.



Dal jste tentokrát čtyři góly, co když přijde nabídka na přestup?

Spíš ne. Už jsem se rozhodl, kde chci od nové sezóny hrát. Ale zatím to říkat nebudu. Trenéři v Brodě už to vědí.



Nastupujete i za brodské áčko?

Ne, za áčko nehraju vůbec. Jsem od pěti do pěti v práci, moc času nemám. Na tréninky ale chodím.



Máte nebo měl jste ve fotbale svůj vzor?

Dirk Karz???, útočník z Liverpoolu. Když dostal míč, tak udělal dva tři hráče a většinou dal gól.



Jaká je, podle vás, úroveň fotbalu ve vaší soutěži?

Na Jablonecku jsou některé týmy silnější, třeba Jenišovice nebo Zásada, ale překvapí i Malá Skála nebo Hodkovice. Ty nám minulý týden sebraly body. Slabší je asi Nová Ves.