Kdy jste s fotbalem začal a byl to vždycky jen fotbal?

Začal jsem v devíti letech. Před tím jsem ještě zkusil hokej, ale ten mě moc nezaujal. A pak už to byl jen a jen fotbal. A kde jste poprvé trénoval a hrál první utkání?Bylo to v libereckém Rapidu. Tam jsem byl asi půl roku. A potom až do dvaceti dvou let jsem trénoval a hrál ve Slovanu Liberec, v B týmu.

Proč jste ukončil tuto část fotbalové kariéru v libereckém Slovanu?

Rozhodl jsem se odejít do Varnsdorfu. A taky jsem zjistil, že už chci fotbal hrát jen pro zábavu. Pokračoval jsem pak ještě nějakou dobu v Novém Boru, až se mi ozval pan Hnídek z Velkých Hamrů a celkem rychle jsme se na jeho nabídce dohodli.

Bydlíte v Liberci, trénujete a hrajete v Hamrech, jak to při zaměstnání stíháte?

Dojíždím z Liberce třikrát týdně do Hamrů na tréninky. A pokud to z nějakých důvodů nejde, tak máme hodného trenéra, který mi vychází vstříc a omluví mě.

Váš post byl a je útočník?

Ano, zatím jsem hrál převážně na postu útočníka. V poslední době jsem ale přešel na střed zálohy a stopera. To bylo asi rok před mým odchodem do Velkých Hamrů. Pak jsem i v Hamrech hrál stopera a střed zálohy. A teď, asi tak v posledních čtyřech zápasech, hraju útočníka.

Počítáte si góly, když jste takový úspěšný střelec?

Když jsem byl v dorostu, tak jsem si je počítal. A taky jsem tam v několika zápasech dost gólů dal. Ale pak už jsem góly počítat přestal.

Spoluhráči vám je rádi spočítají, abyste za ně něco zaplatil, ne?

Tak to určitě. Na tohle máme výborného pokladníka. Ten vymýšlí, jak ze mne vytáhnout co nejvíc. Takže zatím nevím, kolik mě budou ty čtyři góly stát.

Když jste byl v béčku Liberce, neměl jste chuť a plán dotáhnout to ve fotbalu ještě víš než byla ČFL?

Určitě jsem chtěl hrát ligu. Trénoval jsem s áčkem. Ale přišla nějaká zranění a s těmi se moje ambice na vyšší fotbal rozplynuly. Každé zranění, které se fotbalistovi stane, mu ubírá na ambicích.

Co říkáte současnému, českému fotbalu?

Do toho bych se raději nepouštěl, na to jsou jiní.

Co vás drží ve Velkých Hamrech? Jak se vám tam líbí?

Líbí se mi tam. V Hamrech máme krásné zázemí, super trenéra, jsou tam bezvadní kluci. Předseda pro nás dělá první poslední. Takže tam jsem opravdu rád.

A jak se vám ty čtyři góly proti Libiši vlastně povedly?

No, nejprve jsem měl, vlastně už od začátku utkání totální den blbec. Pak jsem ale dostal pár hezkých nahrávek a jen jsem je uklidil. Po první půli jsem si ale myslel, že to byl můj nejhorší den ve fotbale, takový den blbec.Ty další dva góly už jsem dal sám za sebe. A díky Bohu za ně.

Kdyby to nebyl den blbec, tak byste dal soupeři dvakrát tolik gólů?

To nevím… dvakrát tolik asi ne, ale možná ještě jeden, dva…

A jak vidíte fotbalovou budoucnost hamrovského týmu?

Zatím se mu daří…Chceme hrát na špici tabulky. Nemáme jasně dané, že to musí být jen a pouze postup. Jasné ale je, že všechno od třetího místa níž by bylo pro nás zklamáním. Na prvním místě je Kolín A, přes něj by souboj o první příčku určitě nebyl jednoduchý.

Jste třetí, tak soupeře na druhém místě byste ale přeskočit mohli, ne?

No, tak to bychom mohli…O víkendu jste hráli zápas v Benátkách nad Jizerou.

S čím jste do Benátek jeli?

Samozřejmě s tím, že tam vyhrajeme. A to se nám také povedlo.