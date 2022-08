První zápas a hned hattrick, jak to probíhalo?

Hráli jsme proti hodkovickému béčku a spoluhráči mi připravili dobrý šance, které se proměnily. Takže díky týmové spolupráci se nám hrálo dobře a vyhráli jsme takovým rozdílem

Máme v okresním přeboru dobře našlápnuto. Jak to bude dál?

Chceme se pohybovat v horních patrech tabulky, tak třetí, čtvrté místo. Uvidíme, jak to půjde. Týmy ještě nejsou rozehrané, nikdo nemá naběháno, uvidíme za týden.

V létě jste trénovali nebo jste měli pauzu?

Něco málo jsme trénovali, ale já ne. Já jsem šel do mistráku přímo. Jsem pracovně hodně vytížený, rád bych si zatrénoval, ale už mi to delší dobu nevychází. Proto mám ze zápasu a z gólů dobrý pocit. Dopadlo to pro nás dobře, zadařilo se nám. Ale nedávám tomu zase až tak velkou váhu, je to teprve začátek soutěže. Uvidíme, co přinesou další týdny.

Které soupeře berete v okrese jako ty těžší?

Jednoduchý soupeř nebude Zásada, ta chce postoupit, v ní bych viděl hlavního favorita. A jednoduché nebude ani železnobrodské béčko. Ale vždycky záleží na tom, jak se tým na zápas sejde.

Kokoním má v týmu dost hráčů?

Nás je asi osmnáct, když se nikdo nezraní a pracovní povinnosti umožní jít hrát mistrák, tak to v tomhle počtu zvládneme.

A kdo vás trénuje?

Zatím trenéra nemáme, trénujeme se sami. Trénujeme na Malé Skále, takže když se oni sejdou v menším počtu a my taky, tak se dá přece jen potrénovat.

A co kokonínské hřiště, bude někdy?

Těžko říct, ale uvidíme, třeba se mi podaří ještě si za mé aktivní hráčské kariéry zahrát v Kokoníně na novém hřišti.

A jak dlouhá vaše kariéra už je?

Začínal jsem v osmnácti letech ve Mšeně. Potom jsem přestoupil do Kokonína a tady jsem dodnes. Jen jsem krátce hostoval na Pěnčíně a v Rychnově. Fotbal hraju jednadvacet let a za Kokonín už sedmnáct let.

Můžete svoje zkušenosti předávat těm mladších…

No, to nevím. Nějací mladí by se nám určitě hodili. Moc jich nemáme.

S kým hrajete poslední srpnový víkend?

Hrajeme "doma" na Malé Skále proti železnobrodskému béčku.