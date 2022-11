Na jakém postu hrajete a jak často střílíte góly?

Hraju středního záložníka, mám za půl sezóny pět gólů, to je docela dobré.

A jak se daří v soutěži vašemu týmu?

Moc se nám nedaří. Hrajeme v druhé půlce tabulky. Je to asi naším přístupem, nehrajeme tak zodpovědně, jak bychom měli. Je to v nás, hráčích. Loni jsme skončili na třetím místě, na druhého jsme měli ztrátu jednoho bodu. A dnes jsme na desátém místě v tabulce. Odešli nám někteří kluci.

Kdy jste začal hrát fotbal?

Od první třídy, začínal jsem už od začátku v Jablonci.

B týmy Brodu a Hodkovic se rozjely, jinak to byl průměr. Hráči se těší na pauzu

Jak máte naplánovanou svoji fotbalovou kariéru?

Po této sezóně ještě budu hrát jeden ročník v kategorii U19 a pak doposud dostali odcházející dorostenci šanci v B týmu Jablonce. Trenéři si vybrali, koho si nechají. To je pro mne dobrá perspektiva, chtěl bych zůstat v Jablonci.

Co říkáte výkonům A týmu?

Má velké výkyvy, někdy hraje dobře, někdy je to hrůza. Důvody mohou být různé. Nesednou si hráči s trenérem, promíchají se hráči v týmu nebo se nedaří nějakému klíčovému hráči a nebo někdo důležitý odejde, protože je zraněný, taky může být v týmu velká marodka.

Chtěl byste se fotbalem živit?

Určitě, když už ho hraju tak dlouho. Chtěl bych hrát v české první lize.

Studujete nebo pracujete?

Studuji Obchodní akademii v Jablonci. Někdy je to těžké stíhat, mívám odpolední vyučování až do 16,15 hodin a od půl páté nám začíná trénink. Tak na něj hned běžím. A večer se ještě učím. V sezóně trénujeme pětkrát týdně a o víkendu je zápas. Jeden den v týdnu, v sezóně, máme i dvoufázový trénink a pak jeden den volna. Teď jsme hráli poslední utkání sezóny, tak to bude trochu volnější.

Havlíček přišel k fotbalu, jako slepý k houslím. A teď je nejlepší střelec týmu

Jak bude vypadat vaše zimní příprava?

Máme ještě měsíc tréninky, ale jen třikrát týdně. Já k fotbalu dělám jiné sporty, lyžuju na běžkách i sjezdovkách, bruslím, takže se určitě přes Vánoce flákat doma nebudu.

Dostanete od trenéra individuální plán?

Ano, dostaneme. A to bude už na každém z nás, jak poctivě se jím bude řídit.

Budete sledovat mistrovství světa ve fotbale? Kdo vyhraje?

Určitě budu. Za favorita považuji Francii, Nizozemsko a Belgii. Těmto třem týmům fandím nejvíc.

Myslíte, že by na mistrovství světa uspěl český tým?

Bylo by to těžké, hodně by záleželo na soupeřích v základní skupině. Když bychom dostali hratelné soupeře, tak věřím, že bychom ze skupiny postoupili. Ostuda by to nebyla. Ale hlavně bychom se na mistrovství světa museli nejdřív probojovat.

Jste na hřišti kliďas nebo naopak?

Jsem výbušný, chci hrát týmově. Konflikty se snažím uklidnit než rozbouřit. Vůbec když prohráváme, tak chci, abychom co nejvíc hráli do plných a neměli jsme žádné vyloučené hráče. Já jsem doposud dostal jednu červenou a asi patnáct, dvacet žlutých. Většinou to bylo za připomínky k rozhodčímu.

Jak vidíte rozhodčí, pískají vždycky spravedlivě?

Myslím, že se snaží pískat spravedlivě, ale občas se upísknou ve prospěch druhého týmu.