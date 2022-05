S kým jste hráli zápas, ve kterém jsi dal tři góly?

Hráli jsme proti týmu Kokonín/Rádlo.

Byl to těžký zápas?

Všechny zápasy beru stejně a zrovna se zadařilo.

Často střílíš góly?

To je různé, někdy se mi zadaří gólem, někdy asistencí.

Počítáš si, kolik jsi dal gólů třeba za rok?

Ne. Nepřipadá mi to důležitý.

Jaké to byly góly, které jsi dal? Po dobré nahrávce nebo tvoje sólo?

Spíš solo, šel jsem po lajně a dal jsem to do prázdného místa.

Jak dlouho hraješ fotbal?

Už od malička, ale za tým FK Lučany hraju 4 roky.

Proč sis vybral právě fotbal a ne jiný sport? Nebo jsi ještě zkoušel jiný sport?

Fotbal hraju odjakživa a strašně mě baví.

Kdo tě trénuje a kolikrát v týdnu se fotbalu věnuješ?

Trénuje mě Olda Churý, tréninky mám dvakrát týdně, ale fotbal si hraju na zahradě v každé volné chvilce. V pokoji mám taky fotbalovou bránu, když se chci uvolnit, tak si jen tak kopnu do míče.

Co tě nejvíc baví na tréninku a co děláš nerad?

Nejvíc mě baví střílení na brankáře. Ve fotbale asi není nic, co bych dělal nerad.

Máš svůj fotbalový vzor? Koho a proč právě jeho?

Mám, je to Messi, protože má nádherné střely.

Kam to chceš ve fotbale dotáhnout, za jaký tým český nebo zahraniční by sis chtěl zahrát?

Chtěl bych hrát za tým PSG, protože je to můj nejoblíbenější tým.

Budeš se fotbalu věnovat i o prázdninách nebo si od něj trochu odpočineš?

Určitě budu pořád hrát fotbal, máme tréninky a taky máme o prázdninách fotbalovou školu.



Fotbalový kanonýr střílí góly. Na jeho výborné hře mají svůj podíl také rodiče. Maminky Jakuba, Jany Krejčové, se Deník zeptal:

Kolik času zabírá rodičům Jakubův koníček?

Vlastně všechen volný čas, buď jsou to tréninky nebo zápasy, nebo si kopeme do míče na zahradě, v televizi běží fotbal, všechno se točí okolo fotbalu.

Byli jste rádi, když si zvolil fotbal nebo jste si přáli nějaký jiný sport?

Kubík zkoušel několik sportů, ale fotbal u něho vyhrál na plné čáře. My jsme rádi, že má svůj koníček, který ho baví.

Podědil po někom fotbalové vlohy?

Upřímně vůbec netušíme, po kom získal lásku k fotbalu. U nás v rodině se fotbalu nikdo moc nevěnoval.

Chodíte na zápasy, sledujete, fandíte, radíte mu?

Ano, moc mu fandíme a podporujeme ho v jeho koníčku. Na zápasy chodí většinou tatínek.

Jaký je váš vztah k fotbalu a kam byste si přáli, aby to syn ve fotbalu „dotáhl“?

Pro Kubu je fotbal na prvním místě a moc pro něho znamená, proto bychom si přáli, aby se mu splnily jeho sny.