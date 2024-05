Kanonýrem posledního květnového víkendu na Jablonecku se stal Leoš Plátek, hráč Malé Skály. V zápase okresního přeboru proti držkovskému béčku dal soupeři čtyři góly.

kanonýr Leoš Plátek - Malá Skála | Foto: Dagmar Březinová

„V současné době nemáme slabšího soupeře, protože jsme na konci tabulky. Jsem rád, že se nám podařilo udržet čisté konto, protože obvykle dostáváme góly, i když se nám podaří skórovat. Čtyři góly, které jsem dal, byly jen třešničkou na dortu. Za to musím poděkovat celému týmu. Já jsem je jen doklepl do branky,“ okomentoval góly Leoš Plátek.

Takže jste dostával dobré přihrávky a ještě lépe jste je proměňoval…

Ano, přesně tak. Ale hlavně jsem rád, že jsem se vůbec dostal na zápas. V poslední době moc na zápasy nechodím, takže hraji třeba jednou za tři týdny, protože jsem pracovně vytížený a málokdy trénuji. Takže jsem rád, že se mi podařilo dostat na hřiště a když pak padnou čtyři góly, říkám si, že to není tak špatné, i když netrénuji.

To určitě člověka i celý tým povzbudí, když se takhle zadaří, že?

Měli jsme lepší časy. Důležité je, že nejsme poslední, ale předposlední. Do konce sezóny už zbývá jen málo zápasů. Bylo by dobré, kdybychom jich ještě několik vyhráli a zkusili se dostat trochu výš, aby byl větší klid.

Jak dlouho hrajete na Malé Skále? Hrál jste předtím někde jinde?

V mládí jsem hrál za Jablonec, prošel jsem žákovskými kategoriemi, dorostem a nakoukl do B týmu. Většinou jsem ale byl na hostování, pak jsem přešel do Turnova, hrál jsem ve Skalici u České Lípy, protože tam byla divize. V Boskovicích jsem zažil krásné fotbalové roky. Nyní už hraji jen na Malé Skále, protože mám rodinu a práci, takže na tréninky už tolik nemám čas. Když člověk netrénuje, nechce se už honit ve vyšších soutěžích a vypadat tam špatně.

Takže nyní hrajete spíše pro zábavu a udržení kondice.

Chci se trochu hýbat, ne jen sedět doma. Když člověk hraje od malička, má rád sport, nechce to hned ukončit. Podívejte se na Jágra. Taky nechce skončit.

Jste zkušený fotbalista. Jaký máte názor na současný fotbal a nedávný incident mezi fanoušky Plzně a Sparty?

Myslím, že naše legislativa je taková, že fanoušci, kteří vběhnou na hřiště a skoro nejsou potrestáni. V zahraničí by dostali zákaz vstupu na fotbal do konce života a velké pokuty. Měli bychom zavést podobné tresty, aby se lidé zamysleli, než vběhnou na hřiště. U nás to obvykle odnese klub, ale konkrétní lidé nejsou potrestáni. Když si dají kuklu a šálu, aby je nikdo nepoznal, mohou dělat nepořádek a nikdo s nimi nemůže nic dělat.

Jaký zápas vás čeká o prvním červnovém víkendu?

V neděli jedeme do Lučan a pak máme doma Smržovku a Novou Ves. Nová Ves je jediný tým pod námi. Myslím, že odehraju v neděli Lučany a pak už se na hřiště nedostanu kvůli práci.

Lučany by, podle vás, mohly být hratelné?

Ano, bude to podobné jako s Držkovem. Musím pochválit celý tým, brankář skvěle chytal, obrana dobře hrála. Oproti zápasu s Kokonínem, kde jsme prohráli, to bylo teď lepší.