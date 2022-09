V jakém zápase jsi dal čtyři góly?

Hráli jsme proti Novému Boru. První dva góly jsem dal, když se ke mne odrazil míč a dal jsem to do branky, třetí byl z dorážky a čtvrtý, to jsem prošel přes tři hráče a dal jsem to do brány.

Počítáš si góly?

Rozstřílel jsem se teď v poslední době a góly si nepočítám.

Máš svůj fotbalový vzor?

Ronalda.

Kolikrát v týdnu trénuješ? A stíháš školu?

Máme čtyři tréninky. Ano, školu stíhám.

V kolika letech jsi začal hrát fotbal? A jak jsi se k němu dostal?

Hraju od pěti let. Tatínek hrál taky fotbal. Nejdřív jsem byl asi tři roky v Tanvaldu a teď už hraju v Jablonci.

Nikdy jsi nechtěl zkusit jiný sport?

Ne, chci hrát fotbal.

Kam až bys to chtěl ve fotbale dotáhnout?

Chtěl bych hrát Premier Lique za Manchester United.

A když bys dostal nabídku z FK Jablonec, tu bys taky bral?

Ano, bral.

V týmu se čeká, že budeš dávat góly?

To nevím.