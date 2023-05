Jak se ti hrálo, jaký byl soupeř?

Hrálo se mi dobře, nešlo o náročného soupeře.

Na góly ti nahráli spoluhráči nebo to bylo tvoje „solo“?

Byla to společná akce, spolupracovali jsme.

Na jakém postu hraješ?

Útok.

Počítáš si vstřelené góly?

Ne.

Proč se věnuješ právě fotbalu a ne jinému sportu?

Fotbal mě baví a často je to s klukama sranda.

Kam bys to chtěl ve fotbalem dotáhnout? Chtěl by ses jím i jednou živit?

Ano, chtěl, ale vím, že není lehké toho dosáhnout.

Jaký český a zahraniční fotbalista se ti líbí a proč?

Z Čechů je to Jan Kuchta, který skvěle zakončuje a ze zahraničních Erling Haaland, je strašně rychlý, silný a dává výborné střely.

Jak často se fotbalu věnuješ v týdnu, kolik máš tréninků?

V týdnu mám 4 tréninky i s atletikou a pak je ještě zápas.

Je nějaký zápas, na který rád vzpomínáš, který se ti povedl?

Zápasů bylo od 3 let, co hraju fotbal hodně, tak už si nevzpomínám.

O víkendu máš zase zápas? S kým hrajete? Bude to těžký soupeř?

Nevím, ještě nebyla nominace na víkendové zápasy, tak teď nemůžu hodnotit.

U každého fotbalisty je velmi důležité zázemí a podpora rodiny. Maminka Matyáše fotbalu fandí a nikdy ho synovi nezakazuje. Ale Maty musí mít ve škole stále dobré výsledky.

Chodíte na synovy zápasy a sledujete, jak hraje?

Chodívali jsme, když byl menší, ale syn to má nastavené tak, že se mu lépe hraje, když na něj nikdo z rodiny nekouká, lépe se koncentruje.

Líbí se vám, že hraje právě fotbal?

Ano, fotbal mi přijde jako sport, který rozvíjí nejrůznější schopnosti, ale i fungování v týmu. A jsem samozřejmě ráda, že má pohyb.

Jaký je to „záběr“ pro rodiče, když se syn věnuje pravidelně fotbalu?

U nás má fotbal na starosti Matyho táta, proto je to otázka spíš pro něj, já se starám o takové to zázemí, aby byl syn v pohodě a měl čistý dres. Ale musím říct, že logisticky je to občas složité, skloubit práci a vození na tréninky. Hlavně, když jsou děti ještě menší a pomoc dospělého při převozech potřebují.

Jak si vede syn ve škole? Zakazujete mu fotbal, když něco provede?

Maty si na to kolik času tráví fotbalem vede celkem dobře. Fotbal jsme mu ještě nikdy nezakázali, ale pokud by měl opravdu špatné výsledky ve škole, tak bychom to nějak řešit museli, protože je důležité stát nohama na zemi a nevsázet jednu kartu jen na fotbal, může se stát cokoliv a dítě mít dobré vzdělání potřebuje.

Co se vám na dnešním fotbale mládeže líbí a co ne?

V poslední době mě potěšila stavba nafukovací haly na Střeláku, vznikl další moderní prostor na tréninky. Někdy se mi něco nelíbí a třeba přístup k dětem se mi zdá moc tvrdý, ale to je takový ten mateřský ochranitelský pud, který má každá máma.