Museli jste ale mít převahu, když jste dali osm gólů. To je spíše výsledek jako ve hokeji než ve fotbale.

Máme kvalitu v útočné fázi, což je náš rozdíl oproti ostatním týmům v okresním přeboru. Hra je vyrovnaná, ale my umíme lépe využít gólové šance.



Jste útočníkem už léta, nebo jste hrál i na jiných postech?

Jsem útočníkem už od žáků a vždy jsem hrál v útoku.



Jak dlouho se věnujete fotbalu a kde jste začínal?

Začínal jsem v šesti letech, takže to je už 38 let. Začínal jsem v Elitexu, ale po prvním roce mě zlanařil pan Svítek do FK Jablonce, kde jsem strávil celou mládež až po dorost a hrál i první dorosteneckou ligu. Poté jsem se vrátil do Elitexu, který hrál krajský přebor. Následně jsem přešel do Varnsdorfu, který hrál třetí ligu, ale po půl roce jsem si hledal nové angažmá a zakotvil jsem v Českém Dubu, kde jsem hrál divizi. Po šesti, sedmi letech jsem přešel do Desné, která postoupila do krajského přeboru. Po třech letech jsem přešel do Jiskry Mšeno, kde jsme postoupili do divize. Ale já už nechtěl hrát divizi, tak jsem přešel do béčka a nyní hraji okresní přebor.

Kanonýr víkendu Šilhán dal Smržovce hattrick. Je stále věrný Kokonínu

Hrajete pro radost, nebo jsou i nervy v okresním přeboru?

Hraji si pro radost, když mám čas a chuť. Jsme starší tým a ne všem se chce do vyšší soutěže. Počítal jsem si góly, když jsem byl mladší, ale teď už ne.



Jak hodnotíte současný fotbal na české úrovni?

Fotbal se hodně změnil. Dříve bylo více soutěží a více hráčů. Naše reprezentace a naše první liga v Jablonci nejsou ideální, ale měli bychom si vážit, že máme možnost sledovat nejvyšší fotbal a že v Jablonci můžeme na první ligu chodit.



Měl jste nějaký fotbalový vzor?

Jako malý kluk jsem měl Maradonu a chtěl jsem nosit desítku. Později jsem neměl konkrétní vzor, ale líbili se mi útočníci.



Jste fotbalista. Budete sledovat MS v hokeji?

Sleduji hokej a jsem velkým fanouškem. Těším se na mistrovství světa i na sobotní derby mezi Slávií a Spartou. Jsem trochu více slávista.

Kanonýr víkendu Šilhán dal Smržovce hattrick. Je stále věrný Kokonínu

Co vás čeká o víkendu v okresním přeboru?

Teď jsme hráli doma, takže o víkendu bychom měli jet ven, na Novou Ves. Každý zápas začíná od nuly, uvidíme, jestli se nám tam bude dařit.