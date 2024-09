Kanonýrem víkendu se stal Leoš Plátek

V okresním přeboru to bylo první kolo, úvodní zápas. S čím jde váš tým do nové sezóny?

Malá Skála se teď nadechla k další chuti hrát fotbal. Přišel k nám nový trenér, náš bývalý spoluhráč pan Srbek. A nastavil pravidla. Přišli i nějací noví hráči, chodíme trénovat ve větším počtu. Tréninky teď mají úroveň a náboj. Máme i trénink na fyzičku. Kluky to baví. A my chceme hrát kvalitní fotbal co nejvýš v tabulce to půjde.



Jaká byla účast v letní přípravě?

V létě se chodilo trénovat a tento zápas to jasně ukázal. Výsledek 7:0 dokazuje, že jsme zapracovali i na defenzívě. Sedm gólů, to byla třešnička na dortu. To, co jsme natrénovali, se teď na hřišti ukázalo. Já jsem chodil trénovat a cítil jsem se na hřišti dobře.



Jak hodnotíte váš váš výkon?

Hráli jsme dobře, opravdu se mi to líbilo a měl jsem ze hry radost.



S jakým úkolem jde Malá Skála do soutěže?

Snad to bude lepší než loni. Když kluci budou chodit a bude taková chuť, jako je teď, tak si myslím, že bychom mohli hrát na druhé straně tabulky než minulý rok, vpředu. A budeme prohánět týmy, které by chtěly být taky první.



Nosíte kapitánskou pásku, co to pro vás znamená?

Dostal jsem od nové sezóny roli kapitána, takže jsem byl plný očekávání, jestli mě to nebude nějak svazovat. Očekával jsem, jak se na to bude koukat tým, když mě trenér vlastně až před zápasem určil kapitánem.



Co se od kapitána čeká? Má to být nejlepší hráč?

To bych asi neřekl. Úplně se nebudu stavět do role nejlepšího hráče Malé Skály, spíš do role zkušenějšího hráče, protože jsem si už nějakou soutěží prošel.



Zkušeností máte na rozdávání, připomeňte je.

Za svých mladých let jsem si prošel vyšší soutěží, než hrajeme teď. Hrál jsem divizi ve Skalici, pak jsem hrál divizi v Turnově a pak krajské soutěže. Myslím, že mladým klukům, kteří do týmu teď přišli, mám co poradit. Občas na spoluhráče v zápřahu na hřišti zařvu. Ale nemyslím to ve špatném smyslu. Chci poradit.



Jaké byly vaše góly?

Musím vyzdvihnout všechny, od gólmana přes obranu, zálohu. Pak si člověk může jenom naběhnout a gól už nějak dá. Ale má na tom zásluhu celý tým.



Jaký soupeř Malou Skálu čeká ve druhém kole?

Máme Josefův Důl. Doufám, že se zase sejdeme v hojném počtu a každý na to bude zase natěšený jako na ten první zápas.

Máte hezký areál, začali jste výhrou, fotbalu se na Skale daří.

Chci poděkovat všem, kteří se kolem maloskalskeho fotbalu točí, lidem a sponzorům, kteří na chod fotbalu dávají peníze. Bez nich by to nešlo dělat ani na takové úrovni, kterou hrajeme. Náš malý svatostánek na Skale roste do krásy díky panu Mikezovi a panu Brožkovi. Bylo by super aby i fotbal na Malé Skále dostal prostor a neležela ta tíha jen na těchto chlapech. Moc díky za celou kabinu.