Utkání se vašemu týmu velmi povedlo.

Obě mužstva se věnovala více ofenzivě než defenzivě. I při takové prohře nebyl Držkov nijak moc naštvaný, nepadly ani žádné karty, snad jen jedna žlutá. Utkání bylo také ovlivněné velkým horkem. Možná proto byly emoce trochu na ústupu. Obě mužstva si prostě hrála fotbal a padalo hodně gólů.



Fanoušci viděli téměř hokejový výsledek.

Ani na hokeji v extralize možná letos takový výsledek neuvidíme.



Kolik karet jste v minulé sezóně dostal vy? Jste kliďas nebo rád diskutujete s rozhodčími?

Jestli si dobře vybavuji, tak jsem měl za loňský rok snad jen jednu žlutou kartu. Jsem spíše klidnější hráč. Mám radost ze hry a nechci si to kazit nějakým hádáním. Vím, že i rozhodčí jsou jenom lidé, takže málokdy se hádám.



A co říkáte tomu, když píská žena rozhodčí?

Nemohu říct, že bych měl nějakou negativní zkušenost. I ženy umějí pískat. Ale, když se bavíme o rozhodčí ženě, tak si hned vybavím, že mi jednou asistentka mávla údajný ofsajd. A vím stoprocentně, že to ofsajd nebyl. To jsem se opravdu rozčílil. Tak takhle si já vybavuji svoji vzpomínku na ženu, asistentku rozhodčí.



Jak hodnotíte současné výkony fotbalové reprezentace?

Neviděl jsem celý poslední zápas s Gruzií, který byl hodně špatný. Ale něco jsem si samozřejmě přečetl, něco jsem si vyslechl od lidí, kteří to viděli. Podle mne situace reprezentačního fotbalu není vůbec dobrá. Těžko říct, jestli to je trenérem nebo hráči. V tuhle chvíli je to ale tragedie.



Myslíte si, že za špatné výsledky může vždycky trenér?

Když jsem slyšel, že na hřišti naprosto chyběly emoce a nějaké nasazení, tak si troufnu říct, že za to může trenér, protože to je věc trenéra, aby připravil mužstvo na utkání, aby hráče motivoval v kabině, aby se postaral o to, že budou jezdit po zadku, jak se říká. Když nějaký hráč dá špatně přihrávku nebo nedá gólovou šanci, tak to už trenér neovlivní. Za to už nemůže. Ale jestli jedenáct lidí běhá po hřišti s nějakým laxním tempem, tak za to může trenér. Je u týmu od toho, aby připravil mužstvo na utkání a nedělo se to, co se asi tady dělo.



Kolik vás budou stát tři góly? Jak to chodí ve Mšeně?

No, hattrick u nás stojí, jestli se nepletu, basu piv. Takže zaplatím buď v klubovně dvacet piv točených, anebo přímo do šatny přinesu basu piv.



Počítal jste si v minulé sezóně góly?

O to jsem se snažil, ale myslel jsem si, že se to někde uvádí, že se to někde v systému počítá. Ale nenašel jsem to. Neříkám, že to nějak hlídám, ale zajímá mě, kolik jsem dal gólů za sezónu.



Kolik gólů plánujete v nové sezóně, která pro okresní přebor začala nedávno?

Když jich dám deset, tak jich dám deset. Když jich bude víc, tím lépe.



A vzpomínáte si na nějaký váš zajímavý gól?

Dal jsem spíš rozhodující góly než zvláštní.



A který rozhodující máte na mysli?

S Českým Dubem jsme hráli v divizi o záchranu, bylo to asi předposlední kolo. A v Praze, kde jsme zrovna hráli, jsme vyhráli. No a já dal právě ten rozhodující gól. Tak na ten si rád a často vzpomenu.