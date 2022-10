Dal jsi sedm gólů. To byl soupeř tak slabý? Nebo jsi výborný útočník?

Já jsem rychlý hráč, takže jsem jim několikrát utekl a dal gól.

Co bys chtěl ve fotbale dokázat?

Chtěl bych se dostat co nejdál, alespoň do nějakého kvalitního klubu v České republice a nebo i do zahraničí, třeba hrát za Barcelonu nebo Bayern Mnichov nebo Dortmund. O tom jsem už přemýšlel. Budu na sobě stále pořádně pracovat a makat tak, aby to vyšlo. Chtěl bych se fotbalem jednou živit.

Jaký klub v Česku je podle tebe dobrý?

Slavie Praha.

Co když by jednou přišla nabídka z prvoligového Jablonce?

Taky bych ji bral.

Jak stíháš školu a fotbal?

Zatím to stíhám dobře, míváme školu nejdýl tak do půl třetí. Tréninky máme třikrát v týdnu od pěti hodin. O víkendech pak zápas.

Máš svůj fotbalový vzor?

Messiho, líbí se mi jeho styl hry a kam až to dotáhl, že patří mezi nejlepší fotbalisty na světě.

Jaký zápas tě čeká poslední říjnový víkend?

Hrajeme doma proti Turnovu. To bude náročný soupeř, chci dát branky a budu se snažit, abychom vyhráli.