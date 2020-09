Poslední fotbalový víkend na Jablonecku přinesl patnáct střelců dvou gólů. Tím nejlepším a jediným, který dal tři góly, byl Matěj Pokorný z Jiskry Mšeno C. V utkání okresní soutěže III. třídy dal soupeři, týmu Smržovky B, tři góly.



Jak utkání probíhalo?

Od samého začátku to jednoduchý zápas nebyl. Smržovka tlačila. V prvním poločase se nám podařilo dát první branku a ve druhém jsme získali kontrolu nad zápasem a šli jsme do vedení. Soupeře jsme přehrávali.



Dáváte běžně tři góly?

S se mnou to je složitější. Jednu sezónu jsem v bráně, jednu v útoku. Jsem takový žolík týmu, univerzální hráč.



Na kterém postu hrajete nejraději?

Podle zápasu, podle toho, s kým hrajeme. Fotbal mě baví. Líbí se mi hrát jak v bráně, tak v poli.



Od kolika let hrajete fotbal?

S fotbalem jsem začal už ve čtyřech letech v FK Jablonec, hrál jsem tam za žáčky, za dorost. Pak jsem měl ale úraz nohy. A po vyléčení jsem pokračoval už v Jiskře Mšeno. V Jablonci se mi nelíbily po návratu vztahy a to, že mi trenéři říkali, že už nebudu po úraze hrát ani za nějakou vesnici. Rozhodnutí jít do Mšena bych neměnil. A ukázal jsem jim, že fotbal hrát dál určitě budu.



Bral byste i vyšší soutěž?

Kdyby se ozval prestižnější klub, tak bych nad nabídkou asi uvažoval. Ale pro mne je Jiskra Mšeno srdeční záležitost. Něco jsem tady dokázal a určitě bych se sem zase rád vrátil, kdyby nějaká lepší nabídka někdy přišla.



Zkoušel jste i jiný sport?

Věnoval jsem se od dětství jen fotbalu.



Sledujete fotbal, ať už okresní, ligový, evropský nebo i světový?

Určitě. Chodíme s klukama koukat na vyšší soutěže, sledujeme ligu doma i venku. Škoda, že Jablonci nevyšel zápas v Mladé Boleslavi. Tipoval jsem, že vyhrajou.



A jaký je váš fotbalový vzor?

Největším vzorem je můj táta, k fotbalu mě přivedl právě on, všechno mě naučil. A z profesionálů se mi líbí Ronaldinho a Messi.